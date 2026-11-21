Спасатель на месте происшествия. Фото иллюстративное: ГСЧС

За последние сутки россияне обстреляли Харьков и еще 17 населенных пунктов области. Пострадали 15 человек, в том числе двое детей. В Солоницывке оккупанты поразили беспилотником пятиэтажное здание, в котором вспыхнул пожар. Кроме того, ночью 21 ноября россияне ракетой повредили Печенежскую дамбу. Движение через нее полностью перекрыли, для водителей организуют объезд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, ГСЧС Харьковской области и Службу восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

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Последствия обстрелов Харьковской области

По информации Олега Синегубова, в Харькове ранения получили мужчины в возрасте 41 и 62 лет. В городе повреждены 24 гаража, два двухэтажных многоквартирных дома, автомобиль и электросети.

Пожарная автолестница возле жилого дома в Харьковской области во время работы спасателей. Фото: ГСЧС

В поселке Солоницывка россияне ударили ударным дроном по пятиэтажному жилому дому. Огонь охватил квартиры на четвертом и пятом этажах и часть технического этажа. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

Спасатели вместе с поисковой собакой проверяют помещение после пожара. Фото: ГСЧС

В результате атаки пять человек получили ранения, в том числе мальчики в возрасте 12 и 14 лет. Еще шесть человек перенесли острую стрессовую реакцию. Всего в поселке пострадали 11 человек. Россияне повредили три многоквартирных дома, десять частных домовладений, три автомобиля и электросети.

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В селе Нестеренки Люботинской общины россияне ранили 39-летнего мужчину. В Бесарабовке Кегичевской громады 63-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В Богодуховском, Изюмском, Купянском, Харьковском и Берестинском районах россияне повредили жилые дома, хозяйственные постройки, склад, автомобили и электросети. В Барвинково повреждены семь частных домовладений и три автомобиля.

Печенежскую дамбу перекрыли

Кроме того, около часа ночи 21 ноября россияне ракетой повредили автомобильную дорогу Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Великий Бурлук на участке Печенежской дамбы. Из-за разрушений проезд по этой дороге в настоящее время невозможен. Для автомобилистов организуют объезд через Чугуев, Коробочкино, Лебяже, Базалиевку и Приморское. Водителей просят учитывать перекрытие при планировании поездок и соблюдать дорожные знаки.

Схема местных дорог через Граково и Базалиевку для объезда поврежденного участка. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

На карте обозначен перекрытый участок дороги Т-21-11 и направление объезда Печенежской дамбы. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

По данным ОВА, в течение суток россияне применили против Харьковской области ракету, реактивную систему залпового огня, пять дронов "Герань-2", по одному "Ланцету" и "Молнии", четыре FPV-дрона и еще 51 беспилотник, тип которых устанавливается.

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