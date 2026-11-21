Рятувальник на місці влучання. Фото ілюстративне: ДСНС

Росіяни протягом минулої доби атакували Харків та ще 17 населених пунктів області. Постраждали 15 людей, серед яких двоє дітей. У Солоницівці окупанти влучили безпілотником у п'ятиповерхівку, де спалахнула пожежа. Крім того, вночі 21 листопада росіяни ракетою пошкодили Печенізьку дамбу. Рух через неї повністю перекрили, для водіїв організовують об'їзд.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС Харківщини та Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

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Наслідки обстрілів Харківщини

За інформацією Олега Синєгубова, у Харкові поранення отримали чоловіки віком 41 та 62 роки. У місті пошкоджено 24 гаражі, два двоповерхові багатоквартирні будинки, автомобіль та електромережі.

Пожежна автодрабина біля житлового будинку на Харківщині під час роботи рятувальників. Фото: ДСНС

У селищі Солоницівка росіяни ударним дроном влучили в п'ятиповерховий житловий будинок. Вогонь охопив квартири на четвертому та п'ятому поверхах і частину технічного поверху. Площа пожежі становила 250 квадратних метрів.

Рятувальники разом із пошуковим собакою перевіряють приміщення після пожежі. Фото: ДСНС

Унаслідок атаки п'ятеро людей отримали поранення, зокрема хлопчики віком 12 та 14 років. Ще шестеро людей пережили гостру реакцію на стрес. Загалом у селищі постраждали 11 людей. Росіяни пошкодили три багатоквартирні будинки, десять приватних домоволодінь, три автомобілі та електромережі.

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У селі Нестеренки Люботинської громади росіяни поранили 39-річного чоловіка. У Бесарабівці Кегичівської громади 63-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. У Богодухівському, Ізюмському, Куп'янському, Харківському та Берестинському районах росіяни пошкодили житлові будинки, господарчі споруди, склад, автомобілі й електромережі. У Барвінковому пошкоджено сім приватних домоволодінь та три автомобілі.

Печенізьку дамбу перекрили

Крім того, близько першої години ночі 21 листопада росіяни ракетою пошкодили автомобільну дорогу Т-21-11 Чугуїв — Печеніги — Великий Бурлук на ділянці Печенізької дамби. Через руйнування проїзд цією дорогою наразі неможливий. Для автомобілістів організовують об'їзд через Чугуїв, Коробочкине, Леб'яже, Базаліївку та Приморське. Водіїв просять враховувати перекриття під час планування поїздок і дотримуватися дорожніх знаків.

Схема місцевих доріг через Гракове та Базаліївку для об'їзду пошкодженої ділянки. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

На карті позначено перекриту ділянку дороги Т-21-11 та напрямок об'їзду Печенізької дамби. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

За даними ОВА, протягом доби росіяни застосували проти Харківщини ракету, реактивну систему залпового вогню, п'ять дронів "Герань-2", по одному "Ланцету" та "Молнії", чотири FPV-дрони й ще 51 безпілотник, тип яких встановлюють.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували цивільний автомобіль у Золочеві. Поранення отримали 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Обох госпіталізували.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни атакували житловий будинок у Леб'яжому Чугуївського району. Для обстрілу окупанти застосували РСЗВ "Торнадо-С". Будівлю частково зруйнували, серед постраждалих були діти.