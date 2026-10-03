Россиян оттесняют к Осколу: Трегубов о ситуации на Харьковщине

Военный с автоматом в руках. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Харьковской области Силы обороны сокращают российский плацдарм на западном берегу Оскола. Оккупантов РФ прижимают к реке между Двуречной и Купянском, а маршруты снабжения российских подразделений в северной части города затрудняются. ВСУ пытаются полностью перерезать этот маршрут.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Ситуация в Харьковской области

Наиболее заметные изменения, по словам Виктора Трегубова, сейчас происходят в Купянском районе. Российские военные остаются в северной части Купянска, однако их возможности пополнять эти группы сокращаются. Силы обороны давят на российский плацдарм между Дворичной и Купянском и постепенно прижимают противника к Осколу.

"В Купянске действительно идет огневой контакт с несколькими лицами, потому что там, в северных районах, находятся россияне. Сейчас у них дела идут не лучшим образом, так как сокращается тот маршрут, по которому к ним пытались доставлять дополнительный личный состав. Поэтому сейчас с ним стало еще труднее, чем было", — рассказал Виктор Трегубов.

Давление на эти группы связано с ситуацией к северу от города. Украинские военные пытаются сократить российское присутствие на западном берегу Оскола и перерезать связь между Дворичной и Купянском. Именно по этому маршруту противник может поддерживать свои подразделения вблизи города.

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"То, что происходит между Дворичной и Купянском, — это сокращение российского потенциала, российского плацдарма на западном берегу реки Оскол. Их прижимают к реке. И оптимально, конечно, просто полностью перерезать связь на западном берегу, чтобы между Дворичной и Купянском находились только украинские войска", — пояснил Виктор Трегубов.

Осложнение логистики РФ

Осложнения в российской логистике уже сказываются и на способах передвижения противника. Газопровод вблизи Купянска, через который россияне ранее пытались скрытно проникать на украинские позиции, на этот раз они использовали при отступлении. По словам Виктора Трегубова, российские военные двигались вместе с гражданскими лицами и переодевались в гражданскую одежду.

"То, что было в прошлый раз, — это был, наоборот, отход россиян, прикрывающихся мирным населением, через ту трубу, которую они ранее использовали для скрытого проникновения. Причем, как вы могли видеть, эта труба находится под постоянным наблюдением", — сказал Виктор Трегубов.

Ситуация в районе Купянска отличается от той картины, которую российская сторона показывает на своих картах. Особенно заметно это на Южно-Слобожанском направлении. По словам спикера, российские источники обозначают захваченными территории, где их войск на самом деле нет.

"И там, и там — просто фантастика. И там, и там просто обозначены территории, которых россияне тоже не видят ни в бинокли, ни даже с помощью дронов", — заявил Виктор Трегубов.

По его словам, на российских картах Южно-Слобожанское и Великобурлукское направления уже фактически "соединились". Реальная линия боевых действий этому не соответствует: российские войска на этом участке остаются недалеко от государственной границы.



Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне изменили тактику в районе Боровой в Харьковской области. На Купянском направлении они пытаются проникать между украинскими позициями небольшими группами. В районе Боровой российские войска при этом не продвигались.

Также Новини.LIVE рассказывали о новой тактике россиян на Купянском направлении. Российские военные пытались проникать между позициями Сил обороны по одному или небольшими группами. Украинские подразделения постепенно оттесняли их в районе Купянска.