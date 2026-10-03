Росіян притискають до Осколу: Трегубов про ситуацію на Харківщині

Військовий з автоматом у руках. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

На Харківщині Сили оборони скорочують російський плацдарм на західному березі Осколу. Окупантів РФ притискають до річки між Дворічною та Куп'янськом, а маршрути постачання російських підрозділів у північній частині міста ускладнюються. ЗСУ намагаються повністю перервати цей маршрут.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Реклама

Ситуація на Харківщині

Найпомітніші зміни, за словами Віктора Трегубова, зараз відбуваються на Куп'янщині. Російські військові залишаються у північній частині Куп'янська, однак їхні можливості поповнювати ці групи скорочуються. Сили оборони тиснуть на російський плацдарм між Дворічною та Куп'янськом і поступово притискають противника до Осколу.

"У Куп'янську там реально вогневий контакт на кілька осіб, бо є росіяни, які там перебувають в північних районах. Зараз в них трішки непереливки, бо скорочується той маршрут, яким до них намагалися докидати ще особовий склад. Тому зараз з ним стало ще важче, ніж було", — розповів Віктор Трегубов.

Тиск на ці групи пов'язаний із ситуацією північніше міста. Українські військові намагаються скоротити російську присутність на західному березі Осколу та перервати сполучення між Дворічною і Куп'янськом. Саме цим маршрутом противник може підтримувати свої підрозділи поблизу міста.

Читайте також:

"Те, що відбувається між Дворічною та Куп'янськом, — це скорочення російського потенціалу, російського плацдарму на західному березі річки Оскіл. Їх перетискають до річки. І оптимально, звісно, просто перервати повністю сполучення на західному березі, щоб між Дворічною та Куп'янськом були тільки українські війська", — пояснив Віктор Трегубов.

Ускладнення логістики РФ

Ускладнення російської логістики вже позначається і на способах пересування противника. Газову трубу поблизу Куп'янська, через яку росіяни раніше намагалися приховано проникати на українські позиції, цього разу вони використали під час відходу. За словами Віктора Трегубова, російські військові рухалися разом із цивільними та перевдягалися у цивільний одяг.

"Те, що було минулого разу, — це був, навпаки, відхід росіян, прикриваючись мирним населенням, через ту трубу, яку вони раніше використовували для прихованого просочення. Причому, як ви могли бачити, ця труба під постійним наглядом", — сказав Віктор Трегубов.

Ситуація біля Куп'янська відрізняється від картини, яку російська сторона показує на своїх картах. Особливо помітно це на Південно-Слобожанському напрямку. За словами речника, російські ресурси позначають захопленими території, де їхніх військ насправді немає.

"І там, і там просто фантастика. І там, і там просто зайняті території, яких росіяни теж в біноклях, навіть на далеких дронах не бачать", — заявив Віктор Трегубов.

За його словами, на російських картах Південно-Слобожанський та Великобурлуцький напрямки вже фактично "зімкнулися". Реальна лінія бойових дій цьому не відповідає: російські війська на цій ділянці залишаються неподалік державного кордону.



Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни змінили тактику біля Борової на Харківщині. На Куп'янському напрямку вони намагаються просочуватися між українськими позиціями малими групами. Біля Борової російські війська при цьому не мали просування.

Також Новини.LIVE розповідали про нову тактику росіян на Куп'янському напрямку. Російські військові намагалися проникати між позиціями Сил оборони по одному або невеликими групами. Українські підрозділи поступово відтісняли їх у районі Куп'янська.