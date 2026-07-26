Атака дронов на Харьков 26 июля: погибший и раненые

Россияне попали в частный дом в Харькове: есть погибшие и раненые
Утром 26 июля Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову. Вражеские БПЛА атаковали Шевченковский и Слободской районы города: один из дронов попал в автомобиль, другой — в частный дом. В результате одного из попаданий погиб человек. Среди пострадавших есть дети.
О последствиях ударов сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и правоохранители, сообщает Новини.LIVE.
Удар по Харькову
По их данным, около 9:00 утра 26 июля в Слободском районе города зафиксировали падение БПЛА типа "Шахед" на открытой территории. Также в этом районе произошло попадание российского беспилотника типа "Бандероль". Дрон попал в частный жилой дом. По данным Игоря Терехова, на месте работали все профильные службы.
В результате удара погиб один человек. Еще несколько жителей получили ранения, среди них, в частности, дети. Всего в Слободском районе повреждено более десяти частных жилых домов.
По данным Олега Синегубова, после удара по частному дому сначала было известно о двух пострадавших, среди которых 10-летний мальчик. Позже количество людей, которым потребовалась медицинская помощь, возросло до 6. Всем пострадавшим оказывается помощь.
Последствия атак на Харьковскую область
За прошедшие сутки российские войска также обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В городе Дергачи пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 61 года. В результате ракетного удара повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В поселке Слатыно Дергачевской громады взрывные ранения получил 45-летний мужчина. Также был частично разрушен жилой дом и поврежден магазин.
В Балаклее в результате ракетного удара были повреждены складские помещения, где возник пожар площадью 700 квадратных метров. Пострадали две женщины — 76 и 71 лет. Кроме того, взрывной волной повреждены прилегающие дома, хозяйственные постройки и дом культуры.
В Старом Салтове в результате атаки беспилотника сгорел припаркованный гражданский автомобиль. Ранение получил 17-летний парень, который в момент удара находился во дворе своего дома. Также в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в других районах области.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.
Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируют усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, а также автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.