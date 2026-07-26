Россияне попали в частный дом в Харькове: есть погибшие и раненые

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото иллюстративное: Полиция Харьковской области

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Утром 26 июля Россия нанесла удары беспилотниками по Харькову. Вражеские БПЛА атаковали Шевченковский и Слободской районы города: один из дронов попал в автомобиль, другой — в частный дом. В результате одного из попаданий погиб человек. Среди пострадавших есть дети.

О последствиях ударов сообщили мэр Харькова Игорь Терехов, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов и правоохранители, сообщает Новини.LIVE.

Удар по Харькову

По их данным, около 9:00 утра 26 июля в Слободском районе города зафиксировали падение БПЛА типа "Шахед" на открытой территории. Также в этом районе произошло попадание российского беспилотника типа "Бандероль". Дрон попал в частный жилой дом. По данным Игоря Терехова, на месте работали все профильные службы.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

В результате удара погиб один человек. Еще несколько жителей получили ранения, среди них, в частности, дети. Всего в Слободском районе повреждено более десяти частных жилых домов.

По данным Олега Синегубова, после удара по частному дому сначала было известно о двух пострадавших, среди которых 10-летний мальчик. Позже количество людей, которым потребовалась медицинская помощь, возросло до 6. Всем пострадавшим оказывается помощь.

Сообщение Олега Синегубова: Фото: скриншот

Последствия атак на Харьковскую область

За прошедшие сутки российские войска также обстреливали населенные пункты Харьковского, Изюмского, Богодуховского, Чугуевского и Купянского районов. В городе Дергачи пострадали двое мужчин в возрасте 60 и 61 года. В результате ракетного удара повреждены частные дома и хозяйственные постройки. В поселке Слатыно Дергачевской громады взрывные ранения получил 45-летний мужчина. Также был частично разрушен жилой дом и поврежден магазин.

Последствия атаки на автомобиль. Фото: Полиция Харьковской области

В Балаклее в результате ракетного удара были повреждены складские помещения, где возник пожар площадью 700 квадратных метров. Пострадали две женщины — 76 и 71 лет. Кроме того, взрывной волной повреждены прилегающие дома, хозяйственные постройки и дом культуры.

В Старом Салтове в результате атаки беспилотника сгорел припаркованный гражданский автомобиль. Ранение получил 17-летний парень, который в момент удара находился во дворе своего дома. Также в результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в других районах области.

Последствия атаки на дом. Фото: Полиция Харьковской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове в результате атаки российского FPV-дрона погиб доцент кафедры инженерии программного обеспечения Национального аэрокосмического университета "ХАИ" Геннадий Симбирский. Вражеский беспилотник попал в автомобиль, на котором преподаватель ехал в город.

Также Новини.LIVE сообщали, что после очередных российских ударов в Харьковской области планируют усилить меры безопасности на предприятиях и объектах, где постоянно находятся люди. Власти будут отдельно работать над защитой терминала "Новой почты", который уже неоднократно подвергался атакам, а также автозаправочных станций. Среди возможных решений — дополнительные укрытия, антидроновые сетки и улучшение системы оповещения.