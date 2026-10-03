Россияне атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль семьи с детьми в Харьковской области

Автомобиль, в котором находились люди в момент удара дрона. Фото: di.gov.ua

Российские оккупанты атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Дергачевской громаде Харьковской области. В машине находилась семья с двумя несовершеннолетними детьми. В результате удара пострадали четверо человек, одного из них с многочисленными ранениями и ожогами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской городской военной администрации Вячеслава Задоренко.

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Атака на автомобиль в Харьковской области

По данным Вячеслава Задоренко, российские военные атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль, который двигался по автодороге Харьков — Белгород между Лесным и Русской Лозовой. В салоне находились четыре человека: 44-летний водитель, его 42-летняя жена и их дети — 17-летняя девушка и 15-летний юноша.

В результате удара водитель получил контузию, многочисленные осколочные ранения и ожоги. Мужчину госпитализировали в больницу в Харькове. У его жены и двоих детей зафиксировали острую стрессовую реакцию.

Семья возвращалась домой

Все четверо пострадавших являются жителями Русской Лозовой. Ранее семья уже эвакуировалась из села, однако снова пыталась туда заехать. По словам Вячеслава Задоренко, пока неизвестно, с какой целью люди решили вернуться в село.

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Новини.LIVE сообщали, что российские военные атаковали FPV-дронами гражданские автомобили в Харьковской области. Один из ударов пришелся недалеко от поворота на село Питомник Харьковского района. Водитель автомобиля погиб на месте, в салоне также находилась 73-летняя женщина.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские оккупанты атаковали FPV-дроном автомобиль скорой помощи в Дергачах. В машине находились медики, которые дежурили в громаде. 21-летний парамедик получил контузию и многочисленные ранения, его госпитализировали в больницу в Харькове.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время эвакуации жителей Дергачевской громады россияне атаковали FPV-дроном маршрут гражданского автомобиля. Правоохранителям тогда удалось вывезти девять человек, среди которых были семьи с детьми. Из-за активности российских FPV-дронов жителям ряда приграничных сел общины рекомендовали эвакуироваться.