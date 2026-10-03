Росіяни атакували FPV-дроном авто родини з дітьми на Харківщині

Автівка, у якій перебували люди на момент удару дрона. Фото: di.gov.ua

Російські окупанти атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у Дергачівській громаді на Харківщині. У машині перебувала родина з двома неповнолітніми дітьми. Внаслідок удару постраждали четверо людей, одного з них із численними пораненнями та опіками госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслава Задоренка.

Реклама

Атака на автомобіль на Харківщині

За даними В’ячеслава Задоренка, російські військові атакували FPV-дроном цивільний автомобіль, який рухався автодорогою Харків — Бєлґород між Лісним та Руською Лозовою. У салоні перебували четверо людей: 44-річний водій, його 42-річна дружина та їхні діти, 17-річна дівчина і 15-річний хлопець.

Внаслідок удару водій зазнав контузії, численних уламкових поранень та опіків. Чоловіка госпіталізували до лікарні у Харкові. У його дружини та двох дітей зафіксували гостру реакцію на стрес.

Родина поверталася додому

Усі четверо постраждалих є мешканцями Руської Лозової. Раніше родина вже евакуювалася із села, однак знову намагалася туди заїхати. За словами В’ячеслава Задоренка, наразі невідомо, з якою метою люди вирішили повернутися до села.

Читайте також:

Новини.LIVE писали, що російські військові атакували FPV-дронами цивільні автомобілі на Харківщині. Один з ударів стався неподалік повороту до села Питомник Харківського району. Водій автомобіля загинув на місці, у салоні також перебувала 73-річна жінка.

Також Новини.LIVE повідомляли, що російські окупанти атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Дергачах. У машині перебували медики, які чергували в громаді. 21-річний парамедик зазнав контузії та численних поранень, його госпіталізували до лікарні у Харкові.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що під час евакуації жителів Дергачівської громади росіяни атакували FPV-дроном маршрут цивільного автомобіля. Правоохоронцям тоді вдалося вивезти дев'ятьох людей, серед яких були родини з дітьми. Через активність російських FPV-дронів жителям низки прикордонних сіл громади рекомендували евакуюватися.