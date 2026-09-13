Россияне атаковали Харьков и область дронами: последствия ударов

Спасатели работают в поврежденном доме после российского обстрела. Фото: ГСЧС Харьковской области

В течение суток россияне обстреляли Харьков и 15 населенных пунктов области. Два человека получили ранения, еще одна женщина перенесла острую стрессовую реакцию. В результате российских ударов были повреждены жилые дома, магазины, автомобили, склад и оборудование мобильной связи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, мэра Харькова Игоря Терехова, ГСЧС и Изюмскую РВА.

Реклама

Российская атака повредила автомобиль возле жилого дома в Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Россияне дважды атаковали Харьков

По информации Игоря Терехова, днем 12 сентября российский беспилотник упал на территории детского воспитательного учреждения в Салтовском районе. Впоследствии россияне нанесли удар боевым дроном по Киевскому району. По предварительным данным, люди не пострадали. Олег Синегубов сообщил, что за сутки россияне применили в Харьковской области пять БПЛА типа «Молния», девять FPV-дронов и ещё 112 беспилотников. Тип последних устанавливается.

В Старом Салтове пострадали две женщины

В Старом Салтове россияне повредили многоквартирный дом и магазин. Ранения получила 73-летняя женщина, а 68-летняя жительница перенесла острую стрессовую реакцию. В ГСЧС сообщили, что в пятиэтажном доме загорелись балкон и комната квартиры на втором этаже, а также балкон на третьем. Огонь охватил 25 квадратных метров.

Россияне повредили жилой дом во время атаки на Харьковскую область. Фото: Харьковская ОВА

В Борщовой Чугуевского района после российского обстрела горела трава. Пожар распространился на 1,5 гектара.

Читайте также:

В Золочеве россияне ранили мужчину

Еще один человек пострадал в Золочеве. Россияне ранили 47-летнего мужчину, повредили многоквартирный и частный дома, хозяйственные постройки, два магазина и автомобиль. В Купянском районе россияне повредили три частных дома. Разрушения зафиксированы в Манцевке, Березовке и Великом Бурлуке.

В Харьковском районе повреждены дома в Безруках и Лесном, а также дачный дом в Маслях. В Лесном россияне также разгромили автомобиль.

Автомобиль, получивший значительные повреждения в результате российского удара по Харьковской области. Фото: Харьковская ОВА

Повреждение оборудования мобильной связи

В Барвинково россияне повредили оборудование мобильной связи. По данным Изюмской РВА, люди не пострадали, пожара не было. В Сухом Яру российский БПЛА повредил одно домовладение. Информации о пострадавших не поступало.

Опора оборудования мобильной связи. Фото: Изюмская РГА

В Близнюках горел склад

В Лозовском районе россияне повредили три частных дома в Доброволье и складское здание в Близнюках. В Близнюках после удара загорелась крыша склада. Спасатели ликвидировали пожар площадью два квадратных метра. Всего ГСЧС в течение суток тушила три пожара, возникших из-за российских обстрелов в Чугуевском и Лозовском районах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне атаковали критическую инфраструктуру Харьковской области авиабомбами и беспилотниками. В Харькове погиб 32-летний мужчина, а в области россияне повредили жилые дома, предприятия, железнодорожную и энергетическую инфраструктуру.

Также Новини.LIVE писали, что россияне усилили удары КАБами по Изюму. В сентябре город почти каждую ночь находится под обстрелами, а российские войска пытаются разрушить гражданскую инфраструктуру и нарушить логистику.

Кроме того, Новини.LIVE информировали о массированном российском ударе по Харькову и области, в результате которого пострадали 18 человек, в том числе дети. Россияне повредили жилые дома, учебные заведения и другие гражданские объекты.