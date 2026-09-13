Росіяни атакували Харків та область дронами: наслідки ударів

Рятувальники працюють у пошкодженому будинку після російського обстрілу. Фото: ДСНС Харківщини

Росіяни протягом доби атакували Харків та 15 населених пунктів області. Поранень зазнали двоє людей, ще одна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Російські удари пошкодили житлові будинки, магазини, автомобілі, склад та обладнання мобільного зв'язку.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, міського голову Харкова Ігоря Терехова, ДСНС та Ізюмську РВА.

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Російська атака понівечила автомобіль біля житлового будинку на Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Росіяни двічі атакували Харків

За інформацією Ігоря Терехова, удень 12 вересня російський безпілотник упав на території дитячого виховного закладу в Салтівському районі. Згодом росіяни вдарили бойовим дроном по Київському району. За попередніми даними, люди не постраждали. Олег Синєгубов повідомив, що за добу росіяни застосували на Харківщині п'ять БпЛА типу "Молнія", дев'ять FPV-дронів та ще 112 безпілотників. Тип останніх встановлюють.

У Старому Салтові постраждали дві жінки

У Старому Салтові росіяни пошкодили багатоквартирний будинок і магазин. Поранень зазнала 73-річна жінка, а 68-річна жителька отримала гостру реакцію на стрес. У ДСНС повідомили, що в п'ятиповерхівці загорілися балкон і кімната квартири на другому поверсі, а також балкон на третьому. Вогонь охопив 25 квадратних метрів.

Росіяни пошкодили житловий будинок під час атаки на Харківщину. Фото: Харківська ОВА

У Борщовій Чугуївського району після російського обстрілу горіла трава. Пожежа поширилася на 1,5 гектара.

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У Золочеві росіяни поранили чоловіка

Ще одна людина постраждала в Золочеві. Росіяни поранили 47-річного чоловіка, пошкодили багатоквартирний і приватний будинки, господарські споруди, два магазини та автомобіль. У Куп'янському районі росіяни пошкодили три приватні будинки. Руйнування зафіксували в Манцівці, Березівці та Великому Бурлуці.

У Харківському районі пошкоджені будинки в Безруках і Лісному, а також дачний будинок у Масліях. У Лісному росіяни також понівечили автомобіль.

Автомобіль, який зазнав значних пошкоджень унаслідок російського удару по Харківщині. Фото: Харківська ОВА

Пошкодження обладнання мобільного зв'язку

У Барвінковому росіяни пошкодили обладнання мобільного зв'язку. За даними Ізюмської РВА, люди не постраждали, пожежі не було. У Сухому Яру російський БпЛА пошкодив одне домоволодіння. Інформації про постраждалих не надходило.

Опора мобільного обладнання. Фото: Ізюмська РВА

У Близнюках горів склад

У Лозівському районі росіяни пошкодили три приватні будинки в Добровіллі та складську будівлю в Близнюках. У Близнюках після удару загорівся дах складу. Рятувальники ліквідували пожежу на площі два квадратні метри. Загалом ДСНС протягом доби гасила три пожежі, які виникли через російські обстріли у Чугуївському та Лозівському районах.

Раніше Новини.LIVE писали, що росіяни атакували критичну інфраструктуру Харківщини авіабомбами та безпілотниками. У Харкові загинув 32-річний чоловік, а в області росіяни пошкодили житлові будинки, підприємства, залізничну та енергетичну інфраструктуру.

Також Новини.LIVE повідомляли, що росіяни посилили удари КАБами по Ізюму. У вересні місто майже щоночі перебуває під обстрілами, а російські війська намагаються зруйнувати цивільну інфраструктуру та порушити логістику.

Крім того, Новини.LIVE інформували про масований російський удар по Харкову та області, внаслідок якого постраждали 18 людей, серед них діти. Росіяни пошкодили житлові будинки, навчальні заклади та інші цивільні об'єкти.