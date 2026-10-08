Ситуация в Харьковской области: инфильтрация и логистика РФ

Военные на фронте. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

В Харьковской области российские войска продолжают пытаться проникать в тыл украинских позиций небольшими группами. Наибольшее внимание они уделяют нескольким направлениям, в частности району Купянска и Волчанска. В то же время ситуация остается под контролем, а украинские силы следят за изменениями на поле боя. Отдельно меняется логистика противника.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, передает Новини.LIVE.

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Инфильтрационные действия

В зоне ответственности Группировки Объединенных сил российские войска продолжают проводить инфильтрацию. Речь идет о попытках небольших групп проникать в тыл украинских позиций и закрепляться там. Трегубов отметил, что такие действия фиксируются на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

"По-прежнему происходят инфильтрации противника. Довольно значительные, несмотря на относительно невысокую интенсивность боевых действий в целом", — сказал Виктор Трегубов.

По его словам, частично россияне пытаются создать видимость своего присутствия, но в отдельных случаях стремятся закрепиться.

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"Противник активно пытается и на Южно-Слобожанском, и на Великобурлуцком, и на Купянском направлениях проводить довольно глубокие инфильтрации в тыл наших позиций", — отметил пресс-секретарь.

Плацдарм у Оскола

Отдельно Трегубов рассказал о ситуации на западном берегу Оскола между Дворичной и Купянском. По его словам, российский плацдарм там сократился, однако говорить о конкретных дальнейших перспективах пока рано.

"Плацдарм постепенно сокращается, но пока мы не будем заявлять, что есть какие-то перспективы на какой-то конкретный срок. Но он меньше, да. Это происходит", — сказал Трегубов.

Ситуация в Купянске

Несмотря на действия украинских войск, российским военным порой все еще удается проникать непосредственно в Купянск. По словам Трегубова, такие попытки происходят с северной стороны города.

"К сожалению, россиянам всё же иногда удаётся проникнуть в сам город. К сожалению, проводить такие операции с северной стороны им иногда всё ещё удаётся", — отметил пресс-секретарь.

Влияние сезона

Снижение интенсивности боевых действий Трегубов связывает, в частности, с сезонными условиями. С приближением зимы скрытые перемещения небольших групп могут стать более сложными. В то же время на отдельных направлениях россияне проводят перегруппировку и пытаются подвести новые подразделения.

"На некоторых направлениях заметны перегруппировки, попытки подтянуть новые войска. Но, тем не менее, мы это видим, мы знаем, что это будет происходить, и проводим соответствующие контрмеры", — сказал пресс-секретарь.

Бои под Вовчанском

В районе Волчанска российские военные также продолжают попытки продвижения. Речь идет о продвижении небольшими группами. Трегубов отметил, что такие действия носят постоянный характер.

"Есть попытки россиян продвигаться на отдельных направлениях небольшими группами, и в этой зоне такие попытки носят достаточно постоянный характер", — рассказал он.

По его словам, пока нет признаков того, что эти попытки в ближайшее время прекратятся.

Дронная составляющая

Дронная составляющая на фронте в последнее время остается стабильной. Обе стороны имеют значительное количество беспилотников и активно их применяют.

"Она достаточно стабильна в последнее время. Все-таки дронов действительно много", — сказал Трегубов.

Он добавил, что интенсивность применения беспилотников остается высокой с обеих сторон.

Логистика РФ

Из-за способности Украины наносить удары российские войска меняют расположение части своих позиций и ищут новые места для размещения.

"Они в некоторой степени оттягивают свои позиции, ищут места для новых расположений, опять же, это фиксируется", — рассказал Трегубов.

По его словам, проблемы возникают с дальнейшей перевозкой грузов после их доставки по железной дороге.

"Проблемы с логистикой у российских войск в нашей зоне ответственности наблюдаются достаточно стабильно. Со складами следующего этапа, с доставкой на последнем участке у них проблемы, действительно, есть", — отметил пресс-секретарь.

Ситуация со связью

В то же время проблемы российских войск со связью уже не такие серьезные, как несколько месяцев назад. Для координации, в частности беспилотников, они активно используют мобильные сети.

"Это, конечно, не Starlink, который они раньше могли использовать, но это и не та ситуация, которая была сразу после того, как Starlink отключили", — сказал Трегубов.

Применение тяжелой техники

Россияне пока не возвращают тяжелую технику ближе к линии фронта. Одной из причин являются погодные условия, которые ограничивают возможности ее использования.

"Тяжелую технику сейчас можно использовать только при очень ограниченных погодных условиях, в рамках очень ограниченного короткого перечня, и это ненадежно", — пояснил Трегубов.

Атаки авиабомбами

Применение управляемых авиационных бомб по украинским позициям и населенным пунктам, по словам Трегубова, остается стабильным.

"Достаточно стабильно. По-прежнему обрушиваются десятками, пока что просто бомбами", — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что для изменения ситуации необходимы технологические изменения в вооружении украинских войск.

"Здесь нужны определенные технологические изменения в вооружении украинских войск. Здесь нужна авиация", — сказал Трегубов.

Артиллерийские дуэли

Несмотря на большую роль беспилотников, артиллерия продолжает использоваться на фронте. По словам Трегубова, артиллерийские дуэли отошли на второй план, но не прекратились. Полностью отказаться от артиллерии украинские военные пока не могут.

"Она немного отошла на второй план и в прямом, и в переносном смысле. Но полностью мы от этого отказаться сейчас не можем", — отметил пресс-секретарь.

Ставка на небольшие группы

Трегубов отметил, что российские военные продолжают использовать тактику малых групп, несмотря на потери. По его словам, более масштабные штурмы привели бы к еще большим потерям.

"А менять нечего. Любая другая тактика приведет к гораздо более быстрому истощению сил", — сказал Трегубов.

Он пояснил, что в случае отказа от малых групп россиянам пришлось бы направлять значительно больше сил и бронетехники.

"Они это делают не потому, что это так круто, а потому, что это единственное, что хоть как-то работает. Сейчас это действительно максимальная эффективность, которую они могут обеспечить", — отметил пресс-секретарь.

Как сообщали Новини.LIVE, на Купянском направлении российские военные продолжают попытки проникать между украинскими позициями небольшими группами. В то же время на участке возле Боровой у противника нет продвижения. Украинские подразделения также оказывают давление на соседние участки фронта, сдерживая силы врага и не давая ему сосредоточить их в одном месте.

Также Новини.LIVE писали, что войска РФ продолжают штурмы на направлении Боровой в Харьковской области, но за летнюю кампанию не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.