Ситуація на Харківщині: інфільтрації та логістика РФ

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

На Харківщині російські війська продовжують намагатися проникати в тил українських позицій малими групами. Найбільше уваги вони приділяють кільком напрямкам, зокрема району Куп'янська та Вовчанська. Водночас ситуація залишається контрольованою, а українські сили стежать за змінами на полі бою. Окремо змінюється логістика противника.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає Новини.LIVE.

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Інфільтраційні заходи

У зоні відповідальності угруповання Об'єднаних сил російські війська продовжують проводити інфільтрації. Йдеться про спроби невеликих груп проникати в тил українських позицій і закріплюватися там. Трегубов зазначив, що такі дії фіксують на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Куп'янському напрямках.

"Все ще проходять інфільтрації противника. Доволі значні, незважаючи на невисоку відносно інтенсивність бойових дій в цілому", — сказав Віктор Трегубов.

За його словами, частково росіяни намагаються створити видимість своєї присутності, але в окремих випадках прагнуть закріпитися.

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"Противник активно намагається і на Південно-Слобожанському, і на Великобурлуцькому, і на Куп'янському напрямках провадити доволі таки глибокі інфільтрації в тил наших позицій", — зазначив речник.

Плацдарм біля Осколу

Окремо Трегубов розповів про ситуацію на західному березі Осколу між Дворічною та Куп'янськом. За його словами, російський плацдарм там став меншим, однак говорити про конкретні подальші перспективи поки зарано.

"Плацдарм поступово менший, але поки що ми не будемо анонсувати, що є якісь перспективи на якийсь конкретний час. Але він менший, так. Це відбувається", — сказав Трегубов.

Ситуація у Куп’янську

Попри українські дії, російським військовим іноді все ще вдається проникати безпосередньо в Куп'янськ. За словами Трегубова, такі спроби відбуваються з північного боку міста.

"На жаль, інфільтрації росіянам все ж таки в саме місто інколи все ще вдаються. На жаль, проводити їх з північного боку інколи все ще вдається", — зазначив речник.

Вплив сезону

Зменшення інтенсивності бойових дій Трегубов пов'язує, зокрема, із сезонними умовами. З наближенням зими приховані переміщення малих груп можуть стати складнішими. Водночас на окремих напрямках росіяни проводять перегрупування та намагаються підводити нові підрозділи.

"На деяких напрямках помітні перегрупування, спроби підводити нові війська. Але, тим не менш, ми це бачимо, ми знаємо, що це буде відбуватися і проводимо відповідну протидію", — сказав речник.

Бої біля Вовчанська

У районі Вовчанська російські військові також продовжують спроби просування. Йдеться про проходження невеликими групами. Трегубов зазначив, що такі дії залишаються постійними.

"Є спроби росіян проходити на окремих напрямках малими групами, і у цій зоні є достатньо такі постійні спроби", — розповів він.

За його словами, наразі немає ознак, що ці спроби найближчим часом припиняться.

Дронова складова

Дронова складова на фронті останнім часом залишається стабільною. Обидві сторони мають значне насичення безпілотниками та активно їх застосовують.

"Вона достатньо стабільна останнім часом. Все-таки у дронів, справді, багато є", — сказав Трегубов.

Він додав, що інтенсивність застосування безпілотників залишається високою з обох боків.

Логістика РФ

Через українські можливості завдавати ударів російські війська змінюють розташування частини своїх позицій та шукають нові місця для розміщення.

"Вони деяким чином відтягують свої позиції, вони шукають місця під нові розташування, знов-таки, це фіксується", — розповів Трегубов.

За його словами, проблеми виникають із подальшим переміщенням вантажів після їхньої доставки залізницею.

"Проблеми з логістикою у російських військ у нашій зоні відповідальності спостерігаються достатньо стабільно. Зі складами наступного етапу, зі доставкою останньої милі у них проблеми, справді, є", — зазначив речник.

Ситуація зі зв'язком

Водночас проблеми російських військ зі зв'язком уже не такі серйозні, як кілька місяців тому. Для координації, зокрема безпілотників, вони активно використовують мобільні мережі.

"Це, звісно, не Starlink, який вони раніше могли використовувати, але це і не та ситуація, яка була відразу після того, як Starlink вимкнули", — сказав Трегубов.

Застосування важкої техніки

Росіяни поки не повертають важку техніку ближче до переднього краю. Однією з причин є погодні умови, які обмежують можливості її використання.

"Важку техніку зараз можна використовувати тільки за дуже обмежених погодних умов, за дуже обмеженого короткого переліку, і це ненадійно", — пояснив Трегубов.

Атаки авіабомбами

Застосування керованих авіаційних бомб по українських позиціях і населених пунктах, за словами Трегубова, залишається стабільним.

"Достатньо стабільно. Все ще сиплють десятками, поки що просто бомбами", — зазначив речник.

Він додав, що для зміни ситуації потрібні технологічні зміни в озброєнні українських військ.

"Тут потрібні певні технологічні зміни в озброєнні українських військ. Тут потрібна авіація", — сказав Трегубов.

Артилерійські дуелі

Попри велику роль безпілотників, артилерія продовжує використовуватися на фронті. За словами Трегубова, артилерійські дуелі відійшли на другий план, але не припинилися. Повністю відмовитися від артилерії українські військові поки не можуть.

"Вона трішечки підійшла на задній план і в прямому, і в переносному сенсі. Але повністю ми від цього відмовитися зараз не можемо", — зазначив речник.

Ставка на малі групи

Трегубов зазначив, що російські військові продовжують використовувати тактику малих груп, попри втрати. За його словами, масштабніші штурми призвели б до ще більших втрат.

"А немає нічого змінювати. Будь-яка інша тактика призведе до багато швидшого сточування", — сказав Трегубов.

Він пояснив, що за відмови від малих груп росіянам довелося б відправляти значно більші сили та бронетехніку.

"Вони це роблять не тому, що це так класно, а тому, що це єдине, що хоч якось працює. Зараз це справді найбільша ефективність, яку вони можуть видавати", — зазначив речник.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Куп'янському напрямку російські військові продовжують спроби просочуватися між українськими позиціями малими групами. Водночас на ділянці біля Борової противник не має просування. Українські підрозділи також впливають на сусідні відтинки фронту, стримуючи сили ворога та не даючи йому зосередити їх в одному місці.

Також Новини.LIVE писали, що війська РФ продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.