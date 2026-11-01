Российские военные на фронте. Фото иллюстративное: росСМИ

Россияне продолжают атаковать украинские позиции на границе Харьковской области и пытаются расширить захваченные территории. Именно в этой области оккупанты проводят наибольшее количество атак среди трёх северных приграничных регионов. Наиболее активно враг действует против бригады "Гарт", которая держит оборону на одном из направлений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона "Ми — Україна".

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Россияне атакуют Харьковскую область

По информации Андрея Демченко, активность российских войск на северной границе зависит от сил, которые они имеют напротив украинских областей. Больше всего атак оккупанты совершают в Харьковской области, где используют не только пехотные группы, но и вооружение и военную технику.

"Все зависит от их сил, которые они имеют напротив нашей границы по этим трем направлениям. Сейчас больше всего происходит попыток атак и применения врагом вооружения и техники именно в направлении Харьковской области. И именно в пределах полосы обороны этого подразделения наблюдается наибольшее количество попыток врага расширить зону контроля. Это продолжается уже долгое время", — рассказал Андрей Демченко.

Ситуация на соседних направлениях

В Сумской области российские военные также пытаются атаковать украинские позиции. Больше всего таких попыток фиксируется в Конотопском и Шосткинском районах. В то же время их значительно меньше, чем в Харьковской области. В Черниговской области ситуация иная. Россияне ранее рассматривали возможность начать атаки и на этом направлении, однако пока не собрали для этого достаточно войск.

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Активность российских диверсантов

Помимо пехотных атак россияне пытались задействоватьдиверсионно-разведывательные группы в Сумской и Черниговской областях. Они проникали на украинскую территорию, чтобы изучать оборонительные позиции, нападать на военных и минировать местность. Однако в последнее время активность таких групп существенно снизилась.

"За последнее время активность российских диверсионно-разведывательных групп существенно снизилась. В последнее время несколько случаев такой активности были зафиксированы как в Черниговской, так и в Сумской областях, а сейчас, за последние дни, попыток проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп мы не отмечали", — отметил Андрей Демченко.

Новини.LIVE сообщали, что россияне захватили часть «серой зоны» между Грановым и Козачьей Лопани в Харьковской области. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты расширили контролируемую территорию с флангов. В то же время продвинуться вглубь Казачьей Лопани им не удалось.

Также Новини.LIVE писали, что ВСУ продвинулись к северо-востоку от Боровой в Харьковской области. По данным ISW, украинские военные заняли позиции к югу от Зеленого Гая. Это подтверждают геолоцированные кадры, обнародованные 30 октября. В то же время аналитики не уточнили площадь территории, занятой Силами обороны.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об отступлении российских военных в Харьковской области. Украинские защитники продолжают противодействовать попыткам оккупантов продвинуться в этом направлении. Подробности боевых действий приведены в материале издания.