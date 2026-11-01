Російські військові на фронті. Фото ілюстративне: росЗМІ

Росіяни продовжують атакувати українські позиції на прикордонні Харківщини та намагаються розширити захоплені території. Саме в цій області окупанти проводять найбільше атак серед трьох північних прикордонних регіонів. Найактивніше ворог діє проти бригади "Гарт", яка тримає оборону на одному з напрямків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону "Ми — Україна".

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Росіяни атакують Харківщину

За інформацією Андрія Демченка, активність російських військ на північному кордоні залежить від сил, які вони мають навпроти українських областей. Найбільше атак окупанти здійснюють на Харківщині, де використовують не лише піхотні групи, а й озброєння та військову техніку.

"Усе залежить від їхніх сил, які вони мають навпроти нашого кордону по цих трьох напрямках. Більше зараз відбувається спроб атак і застосування ворогом озброєння та техніки саме по напрямку Харківської області. І саме в межах смуги оборони цього підрозділу найбільше спроб ворога розширити зону контролю. Це вже триває довгий час", — розповів Андрій Демченко.

Ситуація на сусідніх напрямках

На Сумщині російські військові також намагаються атакувати українські позиції. Найбільше таких спроб фіксують у Конотопському та Шосткинському районах. Водночас їх значно менше, ніж на Харківщині. На Чернігівщині ситуація інша. Росіяни раніше розглядали можливість розпочати атаки й на цьому напрямку, однак наразі не зібрали для цього достатньо військ.

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Активність російських диверсантів

Крім атак піхоти, росіяни намагалися використовувати диверсійно-розвідувальні групи на Сумщині та Чернігівщині. Вони заходили на українську територію, щоб вивчати оборонні позиції, атакувати військових і мінувати місцевість. Проте останнім часом активність таких груп суттєво зменшилася.

"За останній період активність роботи російських диверсійно-розвідувальних груп суттєво зменшилася. За останній час кілька випадків і в межах Чернігівщини, і Сумщини мали таку активність, а зараз, за останні дні, спроб заходу ворожих диверсійно-розвідувальних груп ми не відмічали", — зазначив Андрій Демченко.

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни захопили частину сірої зони між Грановим і Козачою Лопанню на Харківщині. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти розширили контрольовану територію з флангів. Водночас просунутися вглиб Козачої Лопані їм не вдалося.

Також Новини.LIVE писали, що ЗСУ просунулися на північний схід від Борової на Харківщині. За даними ISW, українські військові зайняли позиції на південь від Зеленого Гаю. Це підтверджують геолоковані кадри, оприлюднені 30 жовтня. Водночас аналітики не уточнили площу території, яку зайняли Сили оборони.

Крім того, Новини.LIVE розповідали про відступ російських військових на Харківщині. Українські захисники продовжують протидіяти спробам окупантів просунутися на цьому напрямку. Подробиці бойових дій наведені в матеріалі видання.