Россияне 14 раз наносили удары по Харьковщине: где велись бои

Военный с автоматом на позиции. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

В Харьковской области российские войска за прошедшие сутки 14 раз атаковали позиции украинских защитников. Больше всего штурмов было зафиксировано на Купянском направлении, где оккупанты пытались укрепить свои позиции. Бои также велись на Южно-Слобожанском направлении вблизи трех населенных пунктов области.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Бои на Купянском направлении

По информации Генштаба, в течение 17 октября российские военные десять раз пытались продвинуться на Купянском направлении. Оккупанты проводили штурмовые действия в сторону Новоосинового и Радьковки. Именно на этом участке фронта было зафиксировано наибольшее количество российских атак в Харьковской области за сутки. Войска РФ пытались укрепить свои позиции, атакуя оборонительные рубежи украинских подразделений.

Штурмы на севере Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении россияне четыре раза атаковали позиции Сил обороны. Боевые действия велись в районах Избицкого, Прилипки и Рыбалчиного. Всего на двух направлениях в Харьковской области зафиксировано 14 российских атак.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, в течение 17 октября на всей линии фронта произошло 215 боевых столкновений. Российские войска нанесли один ракетный и 65 авиационных ударов, применив 228 управляемых авиабомб. Также оккупанты задействовали 5 173 дрона-камикадзе и осуществили 2 088 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских военных.

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Последствия атаки россиян на Харьковскую область

Новини.LIVE сообщали, что в течение 17 октября оккупанты наносили удары по Харькову и девяти населенным пунктам области. Всего пострадали 12 человек. В Харькове ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 42 и 66 лет, а также 26-летняя женщина. Еще одна 25-летняя женщина перенесла острую стрессовую реакцию. Россияне повредили два многоквартирных дома, электросети, две автозаправочные станции, гостиницу, гражданское предприятие и 17 автомобилей.

В Золочеве пострадали четверо человек. 52-летнего мужчину с осколочным ранением госпитализировали, ещё трое человек обратились за медицинской помощью. Россияне повредили квартиры, частный дом, гараж, магазин и автомобили. В Изюме ранение получила 76-летняя женщина, еще две местные жительницы в возрасте 63 и 65 лет перенесли острую стрессовую реакцию. В городе повреждены пять частных домов.

Ранее Новини.LIVE сообщали о ситуации в Купянском районе, где украинские военные сокращают российский плацдарм на западном берегу Оскола. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, Силы обороны прижимали россиян к реке между Дворичной и Купянском. Из-за этого оккупантам становилось сложнее перебрасывать подкрепление в северную часть города, где оставались их военные.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об освобождении части территории на Южно-Слобожанском направлении. Украинские пограничники из бригады "Форпост" вернули под контроль Сил обороны часть позиций в Харьковской области. В ходе боев защитники уничтожили часть российских военных, а остальных взяли в плен.