Росіяни 14 разів атакували Харківщину: де були бої

Військовий з автоматом на позиції. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

На Харківщині російські війська протягом минулої доби 14 разів атакували позиції українських захисників. Найбільше штурмів зафіксували на Куп'янському напрямку, де окупанти намагалися покращити своє становище. Бої також точилися на Південно-Слобожанському напрямку поблизу трьох населених пунктів області.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Бої на Куп'янському напрямку

За інформацією Генштабу, протягом 17 жовтня російські військові десять разів намагалися просунутися на Куп'янському напрямку. Окупанти проводили штурмові дії в бік Новоосинового та Радьківки. Саме на цій ділянці фронту зафіксували найбільшу кількість російських атак у Харківській області за добу. Війська РФ намагалися покращити свої позиції, атакуючи оборонні рубежі українських підрозділів.

Штурми на півночі Харківщини

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни чотири рази атакували позиції Сил оборони. Бойові дії відбувалися в районах Ізбицького, Приліпки та Рибалчиного. Загалом на двох напрямках у Харківській області зафіксували 14 російських атак.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, протягом 17 жовтня на всій лінії фронту відбулося 215 бойових зіткнень. Російські війська завдали одного ракетного та 65 авіаційних ударів, застосувавши 228 керованих авіабомб. Також окупанти використали 5 173 дрони-камікадзе та здійснили 2 088 обстрілів населених пунктів і позицій українських військових.

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Наслідки атаки росіян на Харківщину

Новини.LIVE повідомляли, що протягом 17 жовтня окупанти били по Харкову та дев'яти населених пунктах області. Загалом постраждали 12 людей. У Харкові поранення отримали троє чоловіків віком 39, 42 і 66 років та 26-річна жінка. Ще одна 25-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Росіяни пошкодили два багатоквартирні будинки, електромережі, дві автозаправні станції, готель, цивільне підприємство та 17 автомобілів.

У Золочеві постраждали четверо людей. 52-річного чоловіка з уламковим пораненням госпіталізували, ще троє людей звернулися по медичну допомогу. Росіяни пошкодили квартири, приватний будинок, гараж, магазин та автомобілі. В Ізюмі поранення отримала 76-річна жінка, ще дві місцеві жительки віком 63 і 65 років зазнали гострої реакції на стрес. У місті пошкоджено п'ять приватних будинків.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ситуацію на Куп'янщині, де українські військові скорочують російський плацдарм на західному березі Осколу. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, Сили оборони притискали росіян до річки між Дворічною та Куп'янськом. Через це окупантам ставало складніше перекидати підкріплення до північної частини міста, де залишалися їхні військові.

Крім того, Новини.LIVE писали про звільнення частини території на Південно-Слобожанському напрямку. Українські прикордонники з бригади "Форпост" повернули під контроль Сил оборони частину позицій на Харківщині. Під час боїв захисники знищили частину російських військових, а інших взяли в полон.