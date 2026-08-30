Бои на Харьковщине: где наступали российские войска

Военные во время выполнения задания. Фото иллюстративное: Генеральный штаб ВСУ

Российские войска продолжают наступление в Харьковской области. За прошедшие сутки на двух направлениях области произошло 12 боевых столкновений. Наиболее активно оккупанты атаковали на Южно-Слобожанском направлении, где украинские защитники отразили десять штурмов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Где россияне наступали в Харьковской области

Наибольшую активность российских войск зафиксировали на Южно-Слобожанском направлении. За прошедшие сутки Силы обороны отразили там десять атак. Оккупанты пытались продвинуться в направлениях Лимана, Графского, Чугуновки, Озерного и Хатнего, а также атаковали в районе Старицы.

"На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 10 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Лимана, Графского, Чугуновки, Озерного, Хатнего и в районе Старицы", — говорится в сводке Генштаба.

Что происходит на Купянском направлении

На Купянском направлении российская армия совершила еще две наступательные операции. Враг пытался продвигаться в направлении Радьковки и Подолов. Таким образом, в общей сложности на двух направлениях Харьковской области за сутки зафиксировали 12 боевых столкновений.

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"На Купянском направлении произошли две наступательные операции врага в направлении населенных пунктов Радьковка и Подолы", — сообщили в Генштабе.

Как изменилась ситуация на фронте за сутки

Днем ранее интенсивность боев в Харьковской области была ниже. По данным Генштаба, 29 августа произошло девять боевых столкновений на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Тогда российские войска восемь раз атаковали на первом из них и один раз на Купянском. На Южно-Слобожанском направлении враг пытался продвинуться в районе Старицы и в направлениях Захаровки, Охримовки и Волоховки. На Купянском направлении россияне атаковали в направлении Новоосинового. Таким образом, за сутки количество зафиксированных боевых столкновений на этих направлениях возросло с девяти до двенадцати.

В целом по всей линии фронта за последние сутки Генштаб зафиксировал 221 боевое столкновение. Российские войска нанесли четыре ракетных и 79 авиационных ударов, в ходе которых применили пять ракет и сбросили 292 управляемые авиабомбы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что за прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и населенные пункты области ракетами, авиабомбами и беспилотниками. В селе Наталино погиб полицейский, ещё восемь человек пострадали в разных районах региона. Ударами оккупанты повредили жилые дома, склады, АЗС и другие гражданские объекты.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинские военные продвигаются на севере Харьковской области вблизи Белого Колодца. В то же время на Волчанском направлении Силы обороны сорвали попытку российских военных провести показательную операцию по установке флага. На Купянском направлении ситуация сложнее.