Бої на Харківщині: де наступали російські війська

Військові під час виконання завдання. Фото ілюстративне: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступ на Харківщині. Протягом минулої доби на двох напрямках області відбулося 12 боєзіткнень. Найактивніше окупанти атакували на Південно-Слобожанському напрямку, де українські захисники відбили десять штурмів.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Де росіяни наступали на Харківщині

Найбільшу активність російських військ зафіксували на Південно-Слобожанському напрямку. За минулу добу Сили оборони відбили там десять атак. Окупанти намагалися просунутися у напрямках Лимана, Графського, Чугунівки, Озерного та Хатнього, а також атакували в районі Стариці.

"На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 10 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лиман, Графське, Чугунівка, Озерне, Хатнє та в районі Стариці", — йдеться у зведенні Генштабу.

Що відбувається на Куп'янському напрямку

На Куп'янському напрямку російська армія здійснила ще дві наступальні дії. Ворог намагався просуватися у напрямку Радьківки та Подолів. Таким чином, загалом на двох напрямках Харківщини за добу зафіксували 12 боєзіткнень.

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"На Куп’янському напрямку відбулися дві наступальні дії ворога в напрямку населених пунктів Радьківка та Подоли", — повідомили у Генштабі.

Як змінилася ситуація на фронті за добу

Днем раніше інтенсивність боїв на Харківщині була нижчою. За даними Генштабу, 29 серпня було дев'ять боєзіткнень на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках. Тоді російські війська вісім разів атакували на першому з них та один раз на Куп'янському. На Південно-Слобожанському напрямку ворог намагався просунутися в районі Стариці та в напрямках Захарівки, Охрімівки й Волохівки. На Куп'янському напрямку росіяни атакували в напрямку Новоосинового. Отже, за добу кількість зафіксованих боєзіткнень на цих напрямках зросла з дев'яти до дванадцяти.

Загалом по всій лінії фронту протягом минулої доби Генштаб зафіксував 221 бойове зіткнення. Російські війська завдали чотирьох ракетних та 79 авіаційних ударів, під час яких застосували п'ять ракет і скинули 292 керовані авіабомби.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська протягом минулої доби атакували Харків та населені пункти області ракетами, авіабомбами й безпілотниками. У селі Наталине загинув поліцейський, ще восьмеро людей постраждали в різних районах регіону. Ударами окупанти пошкодили житлові будинки, склади, АЗС та інші цивільні об'єкти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що українські військові мають просування на півночі Харківської області поблизу Білого Колодязя. Водночас на Вовчанському напрямку Сили оборони зірвали спробу російських військових провести показову операцію з встановлення прапора. На Куп'янському напрямку ситуація складніша.