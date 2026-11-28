Военные изучают карту местности. Фото иллюстративное: facebook/GeneralStaff.ua

В Харьковской области россияне продолжают атаковать позиции украинских военных. За прошедшие сутки оккупанты шесть раз пытались прорвать оборону ВСУ на двух направлениях. Больше всего атак защитники отразили на Южно-Слобожанском направлении. Захватчики также пытались продвинуться в сторону Купянска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

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Ситуация на фронте в Харьковской области

По данным Генштаба, на Южно-Слобожанском направлении россияне пытались продвинуться в сторону Охримовки, Варваровки и Радьковки. Украинские военные отразили все пять атак оккупантов. На Купянском направлении захватчики совершили одну атаку. Россияне пытались продвинуться в направлении Купянска, однако украинские защитники остановили их.

Бои в Харьковской области

За сутки по всей линии фронта Генштаб зафиксировал 146 боевых столкновений. Украинские военные нанесли удары по четырем районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов, двум пунктам управления беспилотниками и еще одному важному военному объекту россиян.

ВСУ сорвали планы россиян на Харьковщине

Еще 26 ноября спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что интенсивность боевых действий в Харьковской области по сравнению с предыдущими месяцами снизилась. Однако россияне продолжают оказывать давление на украинские позиции, в частности на Купянском направлении. На Великобурлуцком направлении украинским военным удалось сорвать план россиян по окружению подразделений ВСУ. Оккупанты хотели объединить свои силы на двух направлениях и прижать украинских защитников к границе с РФ. Однако в результате операции Сил обороны в окружении оказались сами захватчики, которые пытались закрепиться вблизи Вильховатки.

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По словам Виктора Трегубова, российское командование отчиталось об успешном завершении операции ещё до того, как его войска выполнили задачу. Такими заявлениями оккупанты фактически раскрыли собственные планы, чем и воспользовались украинские защитники. Изменилась и тактика штурмов россиян. Захватчики всё реже задействуют тяжёлую бронетехнику из-за угрозы уничтожения беспилотниками.

Напомним, 27 ноября россияне в течение многих часов атаковали Лозовскую громаду. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры. В громаде вспыхнули пожары, есть раненые. Из-за перебоев с электроснабжением коммунальные службы перешли на альтернативные источники питания. Также утром 27 ноября россияне атаковали Шевченковский и Киевский районы Харькова. В Шевченковском районе в результате обстрела пострадали три человека, которым медики оказали помощь. Впоследствии оккупанты вновь атаковали Киевский район, где повредили многоэтажное здание.

Ранее мы писали, что 26 ноября россияне атаковали Харьковский авиационный институт. Оккупанты с помощью беспилотника поразили музей учебного заведения, после чего огонь охватил два этажа здания. Россияне разрушили часть стен и перекрытий, повредили выставочный зал и учебные аудитории. Четверо сотрудников университета были госпитализированы, однако учебное заведение продолжило обучение в смешанном формате.