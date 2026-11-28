Військові розглядають карту місцевості. Фото ілюстративне: facebook/GeneralStaff.ua

На Харківщині росіяни продовжують атакувати позиції українських військових. За минулу добу окупанти шість разів намагалися прорвати оборону ЗСУ на двох напрямках. Найбільше атак захисники відбили на Південно-Слобожанському напрямку. Загарбники також намагалися просунутися в бік Куп'янська.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

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Ситуація на фронті Харківщини

За даними Генштабу, на Південно-Слобожанському напрямку росіяни намагалися просунутися в бік Охрімівки, Варварівки та Радьківки. Українські військові відбили всі п'ять атак окупантів. На Куп'янському напрямку загарбники здійснили одну атаку. Росіяни намагалися просунутися в напрямку Куп'янська, проте українські захисники зупинили їх.

Бої на Харківщині

За добу на всій лінії фронту Генштаб зафіксував 146 бойових зіткнень. Українські військові уразили чотири райони зосередження особового складу та техніки окупантів, два пункти управління безпілотниками та ще один важливий військовий об'єкт росіян.

ЗСУ зірвали плани росіян на Харківщині

Ще 26 листопада речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомив, що інтенсивність бойових дій на Харківщині порівняно з попередніми місяцями знизилася. Проте росіяни продовжують тиснути на українські позиції, зокрема на Куп'янському напрямку. На Великобурлуцькому напрямку українським військовим вдалося зірвати план росіян з оточення підрозділів ЗСУ. Окупанти хотіли об'єднати свої сили на двох напрямках та притиснути українських захисників до кордону з РФ. Однак у результаті операції Сил оборони в оточенні опинилися самі загарбники, які намагалися закріпитися поблизу Вільховатки.

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За словами Віктора Трегубова, російське командування відзвітувало про успішне завершення операції ще до того, як його війська виконали завдання. Такими заявами окупанти фактично розкрили власні плани, чим і скористалися українські захисники. Змінилася й тактика штурмів росіян. Загарбники дедалі рідше залучають важку бронетехніку через загрозу знищення безпілотниками.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни протягом багатьох годин атакували Лозівську громаду. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. У громаді спалахнули пожежі, є поранені. Через перебої з електропостачанням комунальні служби перейшли на альтернативні джерела живлення. Також уранці 27 листопада росіяни атакували Шевченківський та Київський райони Харкова. У Шевченківському районі внаслідок обстрілу постраждали троє людей, яким медики надали допомогу. Згодом окупанти знову атакували Київський район, де пошкодили багатоповерхівку.

Раніше ми писали, що 26 листопада росіяни атакували Харківський авіаційний інститут. Окупанти безпілотником влучили у музей навчального закладу, після чого вогонь охопив два поверхи будівлі. Росіяни зруйнували частину стін і перекриттів, пошкодили виставкову залу та навчальні аудиторії. Чотирьох працівників університету госпіталізували, проте заклад продовжив навчання у змішаному форматі.