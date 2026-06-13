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Главная Харьков Россияне пытались установить триколор в Купянске на Харьковщине

Россияне пытались установить триколор в Купянске на Харьковщине

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 16:33
Россияне пытались установить триколор в Купянске на Харьковщине
Россияне хотели установить флаг РФ в Купянске. Фото: кадр из видео

Российские военные накануне так называемого "дня России" попытались провести пропагандистскую акцию в Купянске в Харьковской области. Для этого оккупанты пытались установить свой флаг в городе, однако у них это не получилось.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции в Харьковской области.

РФ планировала пропагандистскую акцию в Купянске

По данным правоохранителей, накануне 12 июня российские войска попытались организовать очередную пропагандистскую акцию на Купянском направлении. Для этого оккупанты планировали установить российский триколор в центре Купянска и использовать видео для распространения в собственных СМИ и телеграм-каналах.

Флаг уничтожили с помощью FPV-дрона

Попытку россиян вовремя заметили операторы ударных FPV-дронов и авиаразведчики сводного отряда Национальной полиции Украины. Защитники нанесли удар по месту установки флага. В результате российский флаг был уничтожен еще до того, как оккупанты смогли использовать его для своих материалов.

Что известно о Купянске и боях за город

Отметим, что Купянск остается одним из ключевых направлений на востоке Харьковской области. После начала полномасштабного вторжения город оказался под российской оккупацией в конце февраля 2022 года и находился под контролем войск РФ более шести месяцев.

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Во время Харьковского контрнаступления в сентябре 2022 года Вооруженные силы Украины освободили Купянск. С тех пор город регулярно подвергается обстрелам, а российские войска неоднократно пытались возобновить наступление на этом направлении.

Из-за важного логистического значения Купянск остается одной из главных целей российской армии в Харьковской области. В районе города продолжаются активные боевые действия, а ситуация на Купянском направлении остается одной из самых напряженных в области.

Ранее Новини.LIVE писали, что ситуация на Купянском направлении остается одной из самых напряженных на фронте. Российские войска не отказываются от попыток продвинуться к городу и перерезать украинскую логистику. В то же время все большую угрозу представляют не штурмовые группы, а большое количество вражеских беспилотников.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области в Шевченковской общине Купянского района объявили обязательную эвакуацию населения еще из 12 населенных пунктов. Причиной называют ухудшение ситуации с безопасностью и постоянную угрозу российских обстрелов.

флаг Харьковская область Новости Харькова Купянск
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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