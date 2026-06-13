Росіяни намагалися встановити триколор у Куп'янську на Харківщині

Росіяна хатіли встановити прапор РФ у Куп'янську. Фото: кадр з відео

Російські військові напередодні так званого "дня Росії" спробували провести пропагандистську акцію в Куп'янську на Харківщині. Для цього окупанти намагалися встановити свій прапор у місті, однак у них не вийшло.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції в Харківській області.

РФ планувала пропагандистську акцію в Куп'янську

За даними правоохоронців, напередодні 12 червня російські війська спробували створити чергову пропагандистську акцію на Куп'янському напрямку. Для цього окупанти планували встановити російський триколор у центрі Куп'янська та використати відео для поширення у власних медіа та телеграм-каналах.

Прапор знищили за допомогою FPV-дрона

Спробу росіян вчасно помітили оператори ударних FPV-дронів та авіарозвідники зведеного загону Національної поліції України. Захисники завдали удару по місцю встановлення прапора. У результаті російський прапор було знищено ще до того, як окупанти змогли використати його для своїх матеріалів.

Що відомо про Куп'янськ та бої за місто

Зазначимо, що Куп'янськ залишається одним із ключових напрямів на сході Харківської області. Після початку повномасштабного вторгнення місто опинилося під російською окупацією наприкінці лютого 2022 року та перебувало під контролем військ РФ понад шість місяців.

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Під час Харківського контрнаступу у вересні 2022 року Збройні сили України звільнили Куп'янськ. Відтоді місто регулярно зазнає обстрілів, а російські війська неодноразово намагалися відновити наступ на цьому напрямку.

Через важливе логістичне значення Куп'янськ залишається однією з головних цілей російської армії на Харківщині. У районі міста тривають активні бойові дії, а ситуація на Куп'янському напрямку залишається однією з найнапруженіших в області.

Раніше Новини.LIVE писали, що ситуація на Куп’янському напрямку залишається однією з найнапруженіших на фронті. Російські війська не відмовляються від спроб просунутися до міста та перерізати українську логістику. Водночас дедалі більшу загрозу становлять не штурмові групи, а велика кількість ворожих безпілотників.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині у Шевченківській громаді Куп’янського району оголосили обов’язкову евакуацію населення ще з 12 населених пунктів. Причиною називають погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу російських обстрілів.