Обстрел Харьковщины: восемь пострадавших, в том числе один ребенок

Разрушенный дом в Харьковской области. Фото: Нацполиция Украины

За последние сутки российские войска подвергли Харьков и населенные пункты области массированным ударам с применением управляемых авиабомб и беспилотников. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе 15-летний подросток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на полицию Харьковской области.

Попадание в заправку. Фото: Нацполиция Украины

Разрушенный дом. Фото: Нацполиция Украины

Обстрел Харькова

В Харькове под ударом оказались жилые кварталы. В результате атаки повреждены многоквартирный дом, автозаправочная станция и автомобили. Ранения получили двое мужчин и одна женщина.

Обстрелы Харьковской области

В области больше всего пострадал Богодуховский район. В Золочеве в результате нескольких атак беспилотников ранения получили четверо человек — двое взрослых, женщина и её 15-летний сын. Также повреждены жилые дома, автомобили и территория неработающего предприятия.

Уничтоженный автомобиль. Фото: Нацполиция Украины

Автомобиль, поврежденный в результате атаки. Фото: Нацполиция Украины

Кроме того, российские дроны атаковали села Светличное, Лютовка, Писаревка и Петровка. В результате обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки и многоквартирный дом.

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В Купянском районе беспилотник попал в поселок Шевченково, где возник пожар и был поврежден автомобиль. В селе Мирное ранение получил гражданский мужчина после удара по его автомобилю. Также поврежден жилой дом в селе Тетяновка.

Автомобиль с дырками от пуль. Фото: Нацполиция Украины

В Харьковском районе повреждены частные дома в Слатыно и Прудянке. В Изюмском районе в результате обстрелов повреждены складские помещения частного предприятия в Изюме, железнодорожная инфраструктура в Гусаровке и электросети в селе Никополь Барвинковской общины.

Поврежденный в результате обстрела дом. Фото: Нацполиция Украины

Разрушенное хозяйство. Фото: Нацполиция Украины

Также повреждения железнодорожной инфраструктуры зафиксировали в Берестинском районе. По данным полиции, только за последние сутки следователи провели 17 осмотров мест попаданий и возбудили 30 уголовных дел по фактам военных преступлений России.

Грузовик, поврежденный в результате атаки. Фото: Нацполиция Украины

В то же время утром 4 июля российские войска продолжили атаки на Золочев. Около 04:30 беспилотник «Молния» попал в центральную часть поселка, повредив фасад и крышу административного здания. По информации начальника Золочевской СВА Виктора Коваленко, обошлось без пострадавших.

Крыша, повреждённая в результате атаки. Фото: Виктор Коваленко

Разрушенное здание. Фото: Нацполиция Украины

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки погибли два человека, среди них — 15-летний подросток. Число пострадавших возросло до 26. Среди раненых есть дети.

Также Новини.LIVE сообщали, что 2 июля была атакована автозаправочная станция в Харькове. В частности, противник нанес удар по автомобилю, в котором находилась семья с ребенком. Семья была госпитализирована в лечебное учреждение с осколочными ранениями.