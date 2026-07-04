Обстріл Харківщини: восьмеро постраждалих, серед них дитина

Росіяни поранили вісьмох людей: кадри руйнувань на Харківщині
Минулої доби російські війська масовано атакували Харків і населені пункти області керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, серед яких 15-річний підліток.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.
Обстріл Харкова
У Харкові під ударом опинилися житлові квартали. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та автомобілі. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.
Обстріли Харківщини
В області найбільше постраждав Богодухівський район. У Золочеві внаслідок кількох атак безпілотників поранення отримали четверо людей — двоє дорослих, жінка та її 15-річний син. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та територію непрацюючого підприємства.
Крім того, російські дрони атакували села Світличне, Лютівка, Писарівка та Петрівка. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та багатоквартирний будинок.
У Куп'янському районі безпілотник влучив по селищу Шевченкове, де виникла пожежа та було пошкоджено автомобіль. У селі Мирне поранення дістав цивільний чоловік після удару по його автомобілю. Також пошкоджено житловий будинок у селі Тетянівка.
У Харківському районі пошкоджено приватні будинки у Слатиному та Прудянці. В Ізюмському районі внаслідок обстрілів пошкоджено складські приміщення приватного підприємства в Ізюмі, залізничну інфраструктуру в Гусарівці та електромережі у селі Нікополь Барвінківської громади.
Також пошкодження залізничної інфраструктури зафіксували в Берестинському районі. За даними поліції, лише за минулу добу слідчі провели 17 оглядів місць влучань та відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії.
Водночас уранці 4 липня російські війська продовжили атаки на Золочів. Близько 04:30 безпілотник "Молнія" влучив у центральній частині селища, пошкодивши фасад і дах адміністративної будівлі. За інформацією начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка, обійшлося без постраждалих.
Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26. Серед поранених є діти.
Також Новини.LIVE повідомляли, що 2 липня, атакували автозаправну станцію в Харкові. Зокрема, противник вдарив по автомобілю, в якому перебувала сімʼя з дитиною. Родину госпіталізували до лікувального закладу з осколковими пораненнями.