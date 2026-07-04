Обстріл Харківщини: восьмеро постраждалих, серед них дитина

Зруйнований будинок на Харківщині. Фото: Нацполіція України

Минулої доби російські війська масовано атакували Харків і населені пункти області керованими авіабомбами та безпілотниками. Внаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, серед яких 15-річний підліток.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на поліцію Харківської області.

Влучання в заправку. Фото: Нацполіція України

Розбитий будинок. Фото: Нацполіція України

Обстріл Харкова

У Харкові під ударом опинилися житлові квартали. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок, автозаправну станцію та автомобілі. Поранення дістали двоє чоловіків і жінка.

Обстріли Харківщини

В області найбільше постраждав Богодухівський район. У Золочеві внаслідок кількох атак безпілотників поранення отримали четверо людей — двоє дорослих, жінка та її 15-річний син. Також пошкоджено житлові будинки, автомобілі та територію непрацюючого підприємства.

Знищена автівка. Фото: Нацполіція України

Автівка, яка була пошкоджена унаслідок атаки. Фото: Нацполіція України

Крім того, російські дрони атакували села Світличне, Лютівка, Писарівка та Петрівка. Унаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки, господарські споруди та багатоквартирний будинок.

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У Куп'янському районі безпілотник влучив по селищу Шевченкове, де виникла пожежа та було пошкоджено автомобіль. У селі Мирне поранення дістав цивільний чоловік після удару по його автомобілю. Також пошкоджено житловий будинок у селі Тетянівка.

Автомобіль в дірках від пуль. Фото: Нацполіція України

У Харківському районі пошкоджено приватні будинки у Слатиному та Прудянці. В Ізюмському районі внаслідок обстрілів пошкоджено складські приміщення приватного підприємства в Ізюмі, залізничну інфраструктуру в Гусарівці та електромережі у селі Нікополь Барвінківської громади.

Пошкоджений унаслідок обстрілу будинок. Фото: Нацполіція України

Зруйноване господарство. Фото: Нацполіція України

Також пошкодження залізничної інфраструктури зафіксували в Берестинському районі. За даними поліції, лише за минулу добу слідчі провели 17 оглядів місць влучань та відкрили 30 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів Росії.

Вантажівка, пошкоджена унаслідок атаки. Фото: Нацполіція України

Водночас уранці 4 липня російські війська продовжили атаки на Золочів. Близько 04:30 безпілотник "Молнія" влучив у центральній частині селища, пошкодивши фасад і дах адміністративної будівлі. За інформацією начальника Золочівської СВА Віктора Коваленка, обійшлося без постраждалих.

Дах, який був пошкоджений унаслідок атаки. Фото: Віктор Коваленко

Зруйнована будівля. Фото: Нацполіція України

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки загинули двоє людей, серед них — 15-річний хлопець. Кількість постраждалих зросла до 26. Серед поранених є діти.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 2 липня, атакували автозаправну станцію в Харкові. Зокрема, противник вдарив по автомобілю, в якому перебувала сімʼя з дитиною. Родину госпіталізували до лікувального закладу з осколковими пораненнями.