Следователь вручает протокол подозреваемому оккупанту. Фото: facebook/VladislavAbdula

В Харьковской области четверо российских военных, сбежав из украинского плена, заставили местного жителя отвезти их к линии фронта. Оккупанты угрожали мужчине оружием, а затем заявили, что убьют его семью, если он расскажет о них. Двум россиянам СБУ уже сообщила о подозрении в военном преступлении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение пресс-секретаря Управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы в Facebook.

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Оккупанты угрожали гражданскому

По информации Владислава Абдулы, в июле 2026 года четверо российских военных после побега из украинского плена пытались вернуться в свои подразделения. Для этого они пришли в частный дом в Изюмском районе, где проживал гражданский мужчина. Россияне убедились, что хозяин не является военным и не участвует в боевых действиях. После этого, угрожая оружием, заставили его сесть за руль собственного автомобиля и везти их в направлении линии боевого столкновения.

По дороге оккупанты неоднократно угрожали мужчине избиением и убийством, если он не будет выполнять их приказы. Когда россияне покинули автомобиль, они пригрозили расправиться с его семьей, если он обратится к правоохранителям или украинским военным.

Кого подозревает СБУ

Следователи установили личности двух российских военных, причастных к преступлению. Это 50-летний Михаил Егоров с позывным "Магадан" и 24-летний Денис Симаков с позывным "Лесник". Михаил Егоров служил стрелком в 114-м мотострелковом полку 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии Восточного военного округа РФ. Денис Симаков был старшим стрелком 1-го танкового полка 2-й гвардейской мотострелковой Таманской дивизии. По информации СБУ, вместе с ними действовали ещё двое российских военных с позывными "Пума" и "Ибрагим".

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Впоследствии во время боя с украинскими защитниками Денис Симаков был задержан. Сейчас он находится под стражей. Михаил Егоров скрывается, поэтому о подозрении ему сообщили заочно. Его местонахождение устанавливается. Обоих оккупантов подозревают по части первой статьи 438 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с гражданским населением, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до 12 лет лишения свободы. СБУ продолжает устанавливать всех причастных к преступлению.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области российского военного заочно приговорили к 12 годам лишения свободы за издевательства над местной семьей. Во время оккупации Нового Бурлука он угрожал мужчине расстрелом и требовал ключи от автомобиля. Впоследствии оккупанты угнали машину вместе с прицепом и ездили на ней по селу в нетрезвом состоянии.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области следователи установили личности еще пятерых российских военных, причастных к казни трех украинских пленных. Защитников расстреляли летом 2024 года на Волчанском агрегатном заводе. Всем пятерым оккупантам заочно сообщили о подозрении. Один из участников убийств ранее был приговорен к пожизненному заключению.