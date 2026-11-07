Слудча вручає протокол підозрюваному окупанту. Фото: facebook/VladislavAbdula

На Харківщині четверо російських військових після втечі з українського полону змусили місцевого жителя везти їх до лінії фронту. Окупанти погрожували чоловікові зброєю, а згодом заявили, що вб'ють його родину, якщо він розповість про них. Двом росіянам СБУ вже повідомила про підозру у воєнному злочині.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули у Facebook.

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Окупанти погрожували цивільному

За інформацією Владислава Абдули, у липні 2026 року четверо російських військових після втечі з українського полону намагалися повернутися до своїх підрозділів. Для цього вони прийшли до приватного будинку на Ізюмщині, де мешкав цивільний чоловік. Росіяни переконалися, що господар не є військовим і не бере участі в бойових діях. Після цього, погрожуючи зброєю, змусили його сісти за кермо власного автомобіля та везти їх у напрямку лінії бойового зіткнення.

Дорогою окупанти неодноразово погрожували чоловікові побиттям і вбивством, якщо він не виконуватиме їхніх наказів. Коли росіяни залишили автомобіль, то пригрозили розправитися з його родиною, якщо він звернеться до правоохоронців або українських військових.

Кого підозрює СБУ

Слідчі встановили особи двох російських військових, причетних до злочину. Це 50-річний Михайло Єгоров із позивним "Магадан" та 24-річний Денис Сімаков із позивним "Лісник". Михайло Єгоров служив стрільцем у 114-му мотострілецькому полку 127-ї мотострілецької дивізії 5-ї армії Східного військового округу РФ. Денис Сімаков був старшим стрільцем 1-го танкового полку 2-ї гвардійської мотострілецької Таманської дивізії. За інформацією СБУ, разом із ними діяли ще двоє російських військових із позивними "Пума" та "Ібрагім".

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Що загрожує російським військовим

Згодом під час бою з українськими захисниками Дениса Сімакова затримали. Наразі він перебуває під вартою. Михайло Єгоров переховується, тому про підозру йому повідомили заочно. Його місцеперебування встановлюють. Обох окупантів підозрюють за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з цивільним населенням, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. СБУ продовжує встановлювати всіх причетних до злочину.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині російського військового заочно засудили до 12 років ув'язнення за знущання з місцевої родини. Під час окупації Нового Бурлука він погрожував чоловікові розстрілом і вимагав ключі від автомобіля. Згодом окупанти викрали машину разом із причепом та їздили нею селом напідпитку.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині слідчі встановили ще п'ятьох російських військових, причетних до страти трьох українських полонених. Захисників розстріляли влітку 2024 року на Вовчанському агрегатному заводі. Усім п'ятьом окупантам заочно повідомили про підозру. Один з учасників убивств раніше отримав довічне ув'язнення.