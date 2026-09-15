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Главная Харьков Россияне штурмуют Боровую в Харьковщину: новая тактика врага

Россияне штурмуют Боровую в Харьковщину: новая тактика врага

Ua ru
15 сентября 2026 13:41
Эксклюзив
Бои под Боровой: РФ уже несколько месяцев не может продвинуться в Харьковской области
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают штурмы в направлении Боровой в Харьковской области, но за время летней кампании не смогли существенно продвинуться. Оккупанты изменили тактику и теперь пытаются обходить украинские позиции и накапливать силы в тылу. Украинские военные противодействуют этим попыткам, однако интенсивность атак остается высокой.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал Николай Волохов, позывной "Абдула", командир группы "Терра" в составе 3-го армейского корпуса.

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Новая тактика

Российские военные теперь пытаются не уничтожать украинские позиции напрямую, а обходить их. После проникновения в тыл они пытаются сосредоточиться там и проводить дальнейшие действия. Для противодействия таким попыткам украинские военные создали плотную зону поражения и группы быстрого реагирования.

"Если ещё год назад они пытались упереться в позиции, уничтожить их и продвинуться дальше, то сейчас основные их ресурсы направлены на то, чтобы эти позиции обходить", — рассказал военный.

По его словам, такая тактика поначалу частично приносила россиянам результат. В начале лета они обходили позиции, после чего пытались закрепиться в тылу и проводить диверсионные действия.

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Какие продвижения

Несмотря на смену тактики, российские войска не смогли добиться заметного успеха на направлении Боровой. Украинские военные адаптировались к новым способам действий оккупантов и начали быстро реагировать на их проникновения в тыл.

"У них нет никаких успехов, и та тактика, которую они применяют, о которой я сейчас говорил, не приносит этих успехов", — отметил он.

В то же время интенсивность российских атак остается высокой. Оккупанты продолжают направлять пехоту, несмотря на отсутствие заметного продвижения.

Отступление

По словам военного, россиянам не удалось продвинуться на этом направлении в течение летней кампании. Кое-где ситуация даже изменилась в пользу украинских сил — оккупанты были вынуждены отступать, из-за чего украинские военные расширяли серую зону.

"Сейчас уже, пожалуй, ни на 10 сантиметров не смогли продвинуться, а местами им пришлось прибегнуть к обратному наступлению, немного отступить назад, таким образом мы расширяли серую зону", — сказал он.

В то же время россияне продолжают штурмы и пытаются найти слабые места в обороне. По оценке военного, их действия выглядят как постоянное повторение попыток, даже если предыдущие атаки не дали результата.

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска продолжают оказывать давление на нескольких направлениях и ищут возможности для продвижения к Купянску. В то же время украинские силы сужают российский плацдарм на западном берегу Оскола и затрудняют логистику противника. Кроме того, возросла активность российской авиации.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные провели операцию по зачистке лесного участка на Купянском направлении в Харьковской области. Вероятно, эти действия были связаны с созданием более благоприятных условий для противодействия российским ударным беспилотникам в этом районе. В пятницу, 30 августа, 2-й Хартийский корпус сообщил, что украинские военные взяли под контроль два квадратных километра лесистой местности к юго-западу от Западного.

Харьковская область Новости Харькова фронт ситуация на фронте наступление
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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