Бої біля Борової: РФ місяцями не може просунутися на Харківщині

Військові на фронті. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують штурми на напрямку Борової на Харківщині, але за літню кампанію не змогли суттєво просунутися. Окупанти змінили тактику й тепер намагаються обходити українські позиції та накопичуватися в тилу. Українські військові протидіють цим спробам, однак інтенсивність атак залишається високою.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів Микола Волохов, позивний "Абдула", командир групи "Терра" у складі 3-го армійського корпусу.

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Нова тактика

Російські військові тепер намагаються не знищувати українські позиції напряму, а обходити їх. Після проникнення в тил вони намагаються накопичитися там і проводити подальші дії. Для протидії таким спробам українські військові створили щільну зону ураження та групи швидкого реагування.

"Якщо ще рік назад вони намагалися впертися в позиції, знищити позиції і дійти далі, то зараз основні їхні ресурси спрямовані на те, щоб ці позиції обходити", — розповів військовий.

За його словами, така тактика спочатку частково давала росіянам результат. На початку літа вони обходили позиції, після чого намагалися закріпитися в тилу та проводити диверсійні дії.

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Які просування

Попри зміну тактики, російські війська не змогли досягти помітного успіху на напрямку Борової. Українські військові адаптувалися до нових способів дій окупантів і почали швидко реагувати на їхні проникнення в тил.

"У них немає жодних успіхів, і та тактика, яку вони застосовують, про яку я зараз говорив, вона цих успіхів не приносить", — зазначив він.

Водночас інтенсивність російських штурмів залишається високою. Окупанти продовжують відправляти піхоту, попри відсутність помітного просування.

Відхід назад

За словами військового, росіянам не вдалося просунутися на цьому напрямку протягом літньої кампанії. Подекуди ситуація навіть змінилася на користь українських сил — окупанти були змушені відходити, через що українські військові розширювали сіру зону.

"Зараз вже, мабуть, на 10 сантиметрів не змогли посунутися, а місцями то їм довелося вдатися до зворотного наступу, трошечки відійти назад, таким чином ми розширювали сіру зону", — сказав він.

Водночас росіяни продовжують штурми та намагаються знайти слабкі місця в обороні. За оцінкою військового, їхні дії виглядають як постійне повторення спроб, навіть якщо попередні атаки не дали результату.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська продовжують тиснути на кількох напрямках і шукають можливості для просування до Куп’янська. Водночас українські сили звужують російський плацдарм на західному березі Осколу та ускладнюють логістику противника. Крім того, зросла активність російської авіації.

Також Новини.LIVE писали, що українські військові провели операцію з зачистки лісової ділянки на Купʼянському напрямку в Харківській області. Ймовірно, ці дії були пов’язані зі створенням сприятливіших умов для протидії російським ударним безпілотникам у цьому районі. У пʼятницю, 30 серпня, 2-й Хартійський корпус повідомив, що українські військові взяли під контроль два квадратних кілометри лісистої місцевості на південний захід від Західного.