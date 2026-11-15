Последствия российского обстрела жилой застройки. Фото: Харьковская областная военная администрация

За последние сутки россияне нанесли удары по Харькову и Харьковской области. Пострадали 14 человек, в том числе четверо детей. Оккупанты обстреливали жилые дома, предприятия и объекты инфраструктуры. Особенно тяжелые последствия понесли сельскохозяйственные предприятия Лозовского района, где погибли два десятка коров, а огонь охватил ферму и склад с урожаем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, Госслужбу по чрезвычайным ситуациям Харьковской области и мэра Лозовского города Сергея Зеленского.

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Пожар после российского удара в Харьковской области. Фото: Харьковская областная военная администрация

Пострадавшие в результате атак

По информации Олега Синегубова, россияне атаковали Харьков и 13 населенных пунктов области. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Дергачах Харьковского района. Там ранили 61-летнего мужчину, а еще шесть человек, в том числе четверо детей в возрасте от 4 до 13 лет, испытали острую стрессовую реакцию.

Россияне разрушили дом и приусадебный участок. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Златополе Лозовского района острую стрессовую реакцию получили две женщины в возрасте 51 и 55 лет. В Хотимле Старосалтовской громады ранили 60-летнего мужчину, а в Коротиче Писочинской громады острую реакцию на стресс зафиксировали у 67-летней женщины.

Россияне повредили окна и кровлю здания. Фото: Харьковская областная военная администрация

В Миролюбовке Лозовской громады ожоги получили двое мужчин в возрасте 33 и 52 лет, а также 49-летняя женщина.

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Женщина возле разбитого россиянами автомобиля. Фото: Харьковская областная военная администрация

Удары по аграрным предприятиям

По информации Сергея Зеленского, оккупанты нанесли удары по предприятиям в Артильном и Миролюбовском старостинских округах. Атаковали именно в День работников сельского хозяйства.

"В День работников сельского хозяйства оккупанты "поздравили" аграриев ударами по предприятиям в Артильном и Миролюбовском старостинских округах", — написал Сергей Зеленский.

На одном из предприятий загорелись крыша фермы и сено. На другом россияне повредили склад, где хранились пшеница и подсолнечник. Огонь охватил конструкции здания. По словам Сергея Зеленского, травмы и ожоги получили четверо человек: трое мужчин и одна женщина. Медики оказывают им необходимую помощь. Многие животные получили ранения.

Последствия атак РФ

В Харькове оккупанты повредили территорию медицинского учреждения. Еще одно медучреждение пострадало в Архангеловке Харьковского района. В Момотово россияне разгромили автомобиль. В Мерефе — железнодорожную инфраструктуру. В Балаклее Изюмского района повреждены два склада, в Барвинковом — частный дом. В Новой Александровке Купянского района россияне также повредили частное жилье.

Новини.LIVE сообщали, что 14 ноября российские войска атаковали два населенных пункта Харьковской области. В поселке Боровая Изюмского района погиб 67-летний мужчина. В городе Златополь Лозовского района в результате ракетного удара разрушен жилой дом, также повреждены другие частные домовладения.

Также Новини.LIVE сообщали, что 12 ноября в Харьковской области пострадали 11 человек, среди которых четверо детей. В Златополе оккупанты ранили 88-летнего мужчину и двух мальчиков в возрасте 11 и 16 лет. В Малиновке пострадали семеро жителей, двое из них были госпитализированы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове оккупанты повредили два многоквартирных дома, автозаправочную станцию, 16 автомобилей и овощехранилище. В Шевченково Купянского района россияне разрушили девять частных домов, хозяйственные постройки и электросети. Под ударами также оказались Балаклея, Барвинково и другие населенные пункты области.