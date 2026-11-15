Наслідки російського обстрілу житлової забудови. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Росіяни протягом минулої доби атакували Харків та область. Постраждали 14 людей, серед яких четверо дітей. Окупанти били по житлових будинках, підприємствах та об'єктах інфраструктури. Особливо тяжких наслідків зазнали аграрні господарства Лозівщини, де загинули два десятки корів, а вогонь охопив ферму та склад із врожаєм.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ДСНС Харківщини та Лозівського міського голову Сергія Зеленського.

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Пожежа після російського удару на Харківщині. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Постраждалі унаслідок атак

За інформацією Олега Синєгубова, росіяни атакували Харків і 13 населених пунктів області. Найбільше постраждалих зафіксували в Дергачах Харківського району. Там поранили 61-річного чоловіка, а ще шестеро людей, зокрема четверо дітей віком від 4 до 13 років, зазнали гострої реакції на стрес.

Росіяни понівечили будинок та подвір'я. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Златополі Лозівського району гостру реакцію на стрес отримали дві жінки віком 51 і 55 років. У Хотімлі Старосалтівської громади поранили 60-річного чоловіка, а в Коротичі Пісочинської громади гостру реакцію на стрес зафіксували у 67-річної жінки.

Росіяни пошкодили вікна та покрівлю будівлі. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

У Миролюбівці Лозівської громади опіків зазнали двоє чоловіків віком 33 і 52 роки та 49-річна жінка.

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Жінка біля понівеченої росіянами автівки. Фото: Харківська обласна військова адміністрація

Удари по аграрних підприємствах

За інформацією Сергія Зеленського, окупанти вдарили по підприємствах в Артільному та Миролюбівському старостинських округах. Атакували саме в День працівників сільського господарства.

"У День працівників сільського господарства окупанти "привітали" аграріїв ударами по підприємствах в Артільному та Миролюбівському старостинських округах", — написав Сергій Зеленський.

На одному з підприємств загорілися покрівля ферми та сіно. На іншому росіяни пошкодили склад, де зберігали пшеницю та соняшник. Вогонь охопив конструкції будівлі. За словами Сергія Зеленського, травми та опіки отримали четверо людей: троє чоловіків і жінка. Медики надають їм необхідну допомогу. Багато тварин зазнали поранень.

Наслідки атак РФ

У Харкові окупанти пошкодили територію медичного закладу. Ще один медзаклад зазнав пошкоджень в Архангелівці Харківського району. У Момотовому росіяни понівечили автомобіль. В Мерефі залізничну інфраструктуру. У Балаклії Ізюмського району пошкоджено два склади, у Барвінковому — приватний будинок. У Новій Олександрівці Куп'янського району росіяни також пошкодили приватне житло.

Новини.LIVE писали, що 14 листопада російські війська атакували два населені пункти Харківської області. У селищі Борова Ізюмського району загинув 67-річний чоловік. У місті Златопіль Лозівського району внаслідок ракетного удару зруйновано житловий будинок, також пошкоджено інші приватні домоволодіння.

Також Новини.LIVE розповідали, що 12 листопада на Харківщині постраждали 11 людей, серед яких четверо дітей. У Златополі окупанти поранили 88-річного чоловіка та двох хлопців віком 11 і 16 років. У Малинівці постраждали семеро мешканців, двох із них госпіталізували.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові окупанти пошкодили два багатоквартирні будинки, автозаправну станцію, 16 автомобілів та овочесховище. У Шевченковому Куп'янського районі росіяни понівечили дев'ять приватних будинків, господарські споруди та електромережі. Під ударами також опинилися Балаклія, Барвінкове та інші населені пункти області.