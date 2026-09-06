Россияне атаковали скорую FPV-дроном в Дергачах: что известно

Машина скорой помощи, подвергшаяся нападению со стороны россиян. Фото: di.gov.ua

Российские военные ночью целенаправленно атаковали с помощью FPV-дрона автомобиль скорой помощи в Дергачах в Харьковской области. Ранение получил 21-летний парамедик, находившийся на дежурстве, ещё один медик перенес острую стрессовую реакцию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Дергачевской МВА Вячеслава Задоренко.

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Россияне атаковали скорую в Дергачах

Удар по автомобилю экстренной медицинской помощи произошел около 02:50. По словам Вячеслава Задоренко, российские военные направили FPV-дрон на скорую, которая в это время находилась на дежурстве.

"В 2:50 ночи оккупанты целенаправленно нанесли удар с помощью FPV-дрона по автомобилю скорой помощи, который находился на дежурстве в Дергачах", — написал Вячеслав Задоренко.

В результате атаки 21-летний парамедик получил контузию и многочисленные ранения. Его госпитализировали в больницу в Харькове. У 40-летнего водителя скорой медики диагностировали острую стрессовую реакцию.

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Последствия атаки на машину скорой помощи. Фото: di.gov.ua

Атаки на Дергачи и Слатину

В эту же ночь россияне продолжили атаковать Дергачи беспилотниками. В период примерно с 02:30 до 03:20 несколько дронов поразили объекты предпринимательства в городе. В результате ударов повреждена крыша складского здания. Люди не пострадали. Около 06:40 российские FPV-дроны атаковали уже Слатину. Под удар попали два частных дома. Взрывами повреждены крыши, окна, фасады и прилегающая территория. По данным главы МВА, в результате этой атаки пострадавших нет.

Поврежденный дом в результате атаки. Фото: di.gov.ua

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российский беспилотник попал в частный жилой дом в Чугуеве Харьковской области. В результате атаки погибли три человека, среди них 11-летний мальчик и 19-летняя девушка. По уточненной информации, третьим погибшим стал 45-летний мужчина.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области на трех направлениях продолжаются ожесточенные бои. Речь идет о Харьковском, Волчанском и Купянском направлениях. Линия фронта в области простирается более чем на 300 км. На севере региона, в частности вблизи Казачей Лопани и окружающих населенных пунктов, продолжаются активные боевые действия.