Росіяни атакували швидку FPV-дроном у Дергачах: що відомо

Атакована росіянами машина швидкої допомоги. Фото: di.gov.ua

Російські військові вночі цілеспрямовано атакували FPV-дроном автомобіль швидкої допомоги у Дергачах на Харківщині. Поранення дістав 21-річний парамедик, який перебував на чергуванні, ще один медик зазнав гострої реакції на стрес.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Дергачівської МВА В’ячеслава Задоренка.

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Росіяни атакували швидку в Дергачах

Удар по автомобілю екстреної медичної допомоги стався близько 02:50. За словами В'ячеслава Задоренка, російські військові спрямували FPV-дрон на швидку, яка в цей час перебувала на чергуванні.

"О 2:50 ночі окупанти цілеспрямовано вдарили FPV-дроном по автомобілю швидкої допомоги, який перебував на чергуванні у Дергачах", — написав В'ячеслав Задоренко.

Унаслідок атаки 21-річний парамедик зазнав контузії та численних поранень тіла. Його госпіталізували до лікарні у Харкові. У 40-річного водія швидкої медики діагностували гостру реакцію на стрес.

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Наслідки атаки на машину швидкої допомоги. Фото: di.gov.ua

Атаки на Дергачі та Слатине

Цієї ж ночі росіяни продовжили атакувати Дергачі безпілотниками. У період приблизно з 02:30 до 03:20 кілька дронів влучили в об'єкти підприємництва у місті. Внаслідок ударів пошкоджено дах складської будівлі. Люди не постраждали. Близько 06:40 російські FPV-дрони атакували вже Слатине. Під удар потрапили два приватні будинки. Вибухами пошкоджено дахи, вікна, фасади та прилеглу територію. За даними очільника МВА, внаслідок цієї атаки постраждалих немає.

Пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: di.gov.ua

Раніше Новини.LIVE писали, що російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок у Чугуєві Харківської області. Внаслідок атаки загинули троє людей, серед них 11-річний хлопчик та 19-річна дівчина. За уточненою інформацією, третьою загиблою людиною став 45-річний чоловік.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині на трьох напрямках тривають важкі бої. Йдеться про Харківський, Вовчанський та Куп’янський напрямки. Лінія фронту в області простягається більш ніж на 300 км. На півночі регіону, зокрема поблизу Козачої Лопані та навколишніх населених пунктів, тривають активні бойові дії.