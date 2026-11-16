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Главная Харьков Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть погибший

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть погибший

Ua ru
16 ноября 2026 13:31
Россияне атаковали Балаклею: один погибший и четверо пострадавших Главное управление ГСЧС в Харьковской области
Спасатель тушит огонь из шланга. Фото иллюстративное: Главное управление ГСЧС в Харьковской области

Сегодня, 16 ноября, россияне атаковали центральную часть Балаклеи в Харьковской области. По предварительным данным, один человек погиб, ещё четверо пострадали и получают медицинскую помощь. Оккупанты повредили почтовое отделение и автомобили. На месте работают соответствующие службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и главу Балаклейской МГА Виталия Карабанова.

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Последствия удара по Балаклее

По информации Олега Синегубова, в результате атаки погиб один человек, ещё четверо пострадали. Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. Оккупанты повредили почтовое отделение, грузовой автомобиль и три легковых автомобиля. На месте продолжается ликвидация последствий.

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Сообщение Олега Синегубова. Фото: скриншот из Telegram

Начальник Балаклейской МВА Виталий Карабанов сообщил, что взрывы прогремели около 12:10. Россияне атаковали центральную часть города. Информацию о последствиях обстрела уточняют.

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Сообщение Виталия Карабанова. Фото: скриншот из Telegram

Бои в Харьковской области

По данным Генерального штаба ВСУ, в Харьковской области украинские военные отразили пять атак россиян. Оккупанты пытались продвинуться в направлении Избицкого, а также в районах Зыбиного и Охримовки. На Купянском направлении россияне штурмовых действий не проводили.

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Сообщение Генштаба. Фото: скриншот из Telegram

Продвижение россиян в районе Купянска

По информации аналитического проекта DeepState, российские войска продвинулись в Купянском районе Харьковской области. На обновленной карте боевых действий аналитики обозначили продвижение оккупантов на запад в направлении сел Петропавловка и Куриловка.

Новини.LIVE сообщали, что в течение 15 ноября россияне атаковали Харьков и ещё 11 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали девять человек, среди которых есть раненые и те, кто перенёс острую стрессовую реакцию. Оккупанты повредили жилые дома, автомобили и гражданские объекты.

Также Новини.LIVE писали, что вечером 15 ноября россияне атаковали многоэтажный дом в Шевченковском районе Харькова. В тот же день оккупанты нанесли удар беспилотником по гражданскому автомобилю. Пострадали три человека, среди которых были пассажиры автомобиля и прохожие.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что утром 15 ноября россияне дважды атаковали Киевский район Харькова. Сначала оккупанты с помощью беспилотника попали в крышу автобуса. Когда на место прибыли спасатели, захватчики нанесли повторный удар FPV-дроном и повредили пожарную машину. Сотрудники ГСЧС успели укрыться, поэтому никто из них не пострадал.

Харьковская область обстрелы Новости Харькова атака погибшие пострадавшие
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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