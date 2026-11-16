Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: є загиблий

Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: є загиблий

Ua ru
16 листопада 2026 13:31
Росіяни атакували Балаклію: загиблий і четверо постраждалих Головне управління ДСНС в Харківській області
Рятувальник гасить вогонь зі шланга. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Харківській області

Росіяни сьогодні, 16 листопада, атакували центральну частину Балаклії на Харківщині. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали та отримують медичну допомогу. Окупанти пошкодили поштове відділення та автомобілі. На місці працюють відповідні служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

Реклама

Наслідки удару по Балаклії

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Окупанти пошкодили відділення пошти, вантажний автомобіль і три легковики. На місці триває ліквідація наслідків.

- фото 1
Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив, що вибухи пролунали близько 12:10. Росіяни атакували центральну частину міста. Інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

- фото 2
Допис Віталія Карабанова. Фото: скриншот з Telegram

Бої на Харківщині

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківщині українські військові відбили п'ять атак росіян. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, а також у районах Зибиного та Охрімівки. На Куп'янському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

Читайте також:
- фото 3
Допис Генштабу. Фото: скриншот з Telegram

Просування росіян біля Куп'янська

За інформацією аналітичного проєкту DeepState, російські війська просунулися в Куп'янському районі Харківщини. На оновленій карті бойових дій аналітики позначили просування окупантів на захід у напрямку сіл Петропавлівка та Курилівка.

Новини.LIVE повідомляли, що протягом 15 листопада росіяни атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей, серед яких є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі та цивільні об'єкти. 

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 15 листопада росіяни атакували багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Того ж дня окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю. Постраждали троє людей, серед яких були пасажири автомобіля та перехожі. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вранці 15 листопада росіяни двічі атакували Київський район Харкова. Спочатку окупанти безпілотником влучили в дах автобуса. Коли на місце прибули рятувальники, загарбники завдали повторного удару FPV-дроном і пошкодили пожежний автомобіль. Працівники ДСНС встигли сховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Харківська область обстріли Новини Харкова атака загиблі постраждалі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації