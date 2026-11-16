Рятувальник гасить вогонь зі шланга. Фото ілюстративне: Головне управління ДСНС в Харківській області

Росіяни сьогодні, 16 листопада, атакували центральну частину Балаклії на Харківщині. За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали та отримують медичну допомогу. Окупанти пошкодили поштове відділення та автомобілі. На місці працюють відповідні служби.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова та начальника Балаклійської МВА Віталія Карабанова.

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Наслідки удару по Балаклії

За інформацією Олега Синєгубова, внаслідок атаки загинула одна людина, ще четверо постраждали. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Окупанти пошкодили відділення пошти, вантажний автомобіль і три легковики. На місці триває ліквідація наслідків.

Допис Олега Синєгубова. Фото: скриншот з Telegram

Начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов повідомив, що вибухи пролунали близько 12:10. Росіяни атакували центральну частину міста. Інформацію про наслідки обстрілу уточнюють.

Допис Віталія Карабанова. Фото: скриншот з Telegram

Бої на Харківщині

За даними Генерального штабу ЗСУ, на Харківщині українські військові відбили п'ять атак росіян. Окупанти намагалися просунутися в напрямку Ізбицького, а також у районах Зибиного та Охрімівки. На Куп'янському напрямку росіяни штурмових дій не проводили.

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Допис Генштабу. Фото: скриншот з Telegram

Просування росіян біля Куп'янська

За інформацією аналітичного проєкту DeepState, російські війська просунулися в Куп'янському районі Харківщини. На оновленій карті бойових дій аналітики позначили просування окупантів на захід у напрямку сіл Петропавлівка та Курилівка.

Новини.LIVE повідомляли, що протягом 15 листопада росіяни атакували Харків та ще 11 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали дев'ятеро людей, серед яких є поранені та ті, хто зазнав гострої реакції на стрес. Окупанти пошкодили житлові будинки, автомобілі та цивільні об'єкти.

Також Новини.LIVE писали, що ввечері 15 листопада росіяни атакували багатоповерхівку в Шевченківському районі Харкова. Того ж дня окупанти вдарили безпілотником по цивільному автомобілю. Постраждали троє людей, серед яких були пасажири автомобіля та перехожі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що вранці 15 листопада росіяни двічі атакували Київський район Харкова. Спочатку окупанти безпілотником влучили в дах автобуса. Коли на місце прибули рятувальники, загарбники завдали повторного удару FPV-дроном і пошкодили пожежний автомобіль. Працівники ДСНС встигли сховатися в укритті, тому ніхто з них не постраждав.