Россияне ударили по Богодухову на Харьковщине: пострадали люди

Поврежденный дом в Богодухове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска утром 24 мая атаковали Богодухов на Харьковщине ударными беспилотниками. Под ударами оказалась центральная часть города. Сейчас известно уже о 13 пострадавших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру и Нацполицию.

Атакованная машина в Богодухове. Фото: Харьковская областная прокуратура

Атака на Богодухов

По данным следствия, атака продолжалась в период с 09:10 до 10:25. Российские захватчики применили по меньшей мере три беспилотника типа "Молния". Попадания зафиксировали в центральной части Богодухова, а один из ударов пришелся по дорожному покрытию.

По состоянию на сейчас известно о 13 пострадавших. У большинства пострадавших врачи диагностировали взрывные ранения. Среди травмированных — работник полиции. Семеро граждан доставлены в больницу. Другим оказывают помощь на месте.

Люди возле обстрелянной машины. Фото: Нацполиция

Кроме того, в результате атаки повреждены по меньшей мере 15 автомобилей, а также остекление многоквартирного жилого дома. На месте продолжают работать правоохранители и экстренные службы.

Читайте также:

Прокуроры Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.

У машины взрывной волной повылетало стекло. Фото: Нацполиция

Атака на Золочев

Кроме этого, утром 24 мая российские оккупанты атаковали беспилотником "Молния" поселок Золочев на Харьковщине. Дрон попал во двор поселкового совета. Повреждены трактор, автобус и хозяйственные постройки. Пострадавших в результате обстрела нет.

Обстрелы Харьковщины

За прошедшие сутки, 23 мая, россияне атаковали 20 населенных пунктов Харьковской области. Оккупанты били по региону дронами различных типов, ракетами и авиабомбами. Самым серьезным разрушениям подверглась Балаклея. В городе повреждены многоквартирные дома, спортивное учреждение, музей, учебное заведение, кафе, почта, гостиница, религиозное учреждение, электросети и по меньшей мере восемь автомобилей.

Новини.LIVE также сообщали, что 22 мая российские войска атаковали Харьков и по меньшей мере 17 населенных пунктов области. Целью ударов были жилые дома, гражданские автомобили, кафе и административные здания. В результате обстрелов погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Кроме этого, Новини.LIVE писали, что 21 мая российские войска атаковали гражданский транспорт в Харьковской области FPV-дронами. После попадания автомобиль перевернулся и загорелся. Погиб водитель грузовика.