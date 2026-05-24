Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині: постраждали люди

Росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині: постраждали люди

Ua ru
Дата публікації: 24 травня 2026 16:06
Росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині: постраждали люди
Пошкоджений будинок у Богодухові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська вранці 24 травня атакували Богодухів на Харківщині ударними безпілотниками. Під ударами опинилася центральна частина міста. Наразі відомо вже про 13 постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Нацполіцію.

Розбита автівка
Атакована автівка у Богодухові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Атака на Богодухів

За даними слідства, атака тривала у період із 09:10 до 10:25. Російські загарбники застосували щонайменше три безпілотники типу "Молнія". Влучання зафіксували у центральній частині Богодухова, а один із ударів прийшовся по дорожньому покриттю.

Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих — працівник поліції. Семеро громадян доставлені до лікарні. Іншим надають допомогу на місці.

Обстріляна автівка на Харківщині
Люди біля обстріляної автівки. Фото: Нацполіція

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 15 автомобілів, а також скління багатоквартирного житлового будинку. На місці продовжують працювати правоохоронці та екстрені служби.

Читайте також:

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Автівка без скла через атаку
У автівки вибуховою хвилею повилітало скло. Фото: Нацполіція

Атака на Золочів

Окрім цього,  вранці 24 травня російські окупанти атакували безпілотником "Молнія" селище Золочів на Харківщині. Дрон влучив у подвір’я селищної ради. Пошкоджені трактор, автобус та господарські споруди. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Обстріли Харківщини

Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били по регіону дронами різних типів, ракетами та авіабомбами. Найсерйозніших руйнувань зазнала Балаклія. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошта, готель, релігійна установа, електромережі та щонайменше вісім автомобілів.

Новини.LIVE також повідомляли, що 22 травня російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові будинки, цивільні автомобілі, кафе та адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що 21 травня російські війська атакували цивільний транспорт на Харківщині FPV-дронами. Після влучання автомобіль перекинувся та загорівся. Загинув водій вантажівки. 

обстріли Новини Харкова атака постраждалі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації