Росіяни вдарили по Богодухову на Харківщині: постраждали люди

Російські війська вранці 24 травня атакували Богодухів на Харківщині ударними безпілотниками. Під ударами опинилася центральна частина міста. Наразі відомо вже про 13 постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську обласну прокуратуру та Нацполіцію.

Атака на Богодухів

За даними слідства, атака тривала у період із 09:10 до 10:25. Російські загарбники застосували щонайменше три безпілотники типу "Молнія". Влучання зафіксували у центральній частині Богодухова, а один із ударів прийшовся по дорожньому покриттю.

Станом на зараз відомо про 13 постраждалих. У більшості постраждалих лікарі діагностували вибухові поранення. Серед травмованих — працівник поліції. Семеро громадян доставлені до лікарні. Іншим надають допомогу на місці.

Крім того, внаслідок атаки пошкоджені щонайменше 15 автомобілів, а також скління багатоквартирного житлового будинку. На місці продовжують працювати правоохоронці та екстрені служби.

Прокурори Богодухівської окружної прокуратури Харківської області відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Атака на Золочів

Окрім цього, вранці 24 травня російські окупанти атакували безпілотником "Молнія" селище Золочів на Харківщині. Дрон влучив у подвір’я селищної ради. Пошкоджені трактор, автобус та господарські споруди. Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Обстріли Харківщини

Протягом минулої доби, 23 травня, росіяни атакували 20 населених пунктів Харківської області. Окупанти били по регіону дронами різних типів, ракетами та авіабомбами. Найсерйозніших руйнувань зазнала Балаклія. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, спортивний заклад, музей, навчальний заклад, кафе, пошта, готель, релігійна установа, електромережі та щонайменше вісім автомобілів.

Новини.LIVE також повідомляли, що 22 травня російські війська атакували Харків та щонайменше 17 населених пунктів області. Ціллю ударів були житлові будинки, цивільні автомобілі, кафе та адміністративні будівлі. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще п’ятеро дістали поранення.

Окрім цього, Новини.LIVE писали, що 21 травня російські війська атакували цивільний транспорт на Харківщині FPV-дронами. Після влучання автомобіль перекинувся та загорівся. Загинув водій вантажівки.