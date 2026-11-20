Россияне ударили по больнице в Харькове: фото последствий атаки
Утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрывом были повреждены крыша, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека, а сотрудники учреждения уже расчищают завалы.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.
Россияне попали в больницу
По информации горсовета, около 4:22 россияне с помощью беспилотника "Молния" попали в крышу одноэтажного здания диагностического отделения. В результате взрыва частично разрушена кровля, повреждена мебель и внутренние помещения.
Внутри здания россияне с помощью дрона разрушили кабинет врача и приемную, взрывная волна выбила двери и уничтожила перегородки в помещении с томографом.
После удара в больнице выбило более 50 окон. Позже в горсовете уточнили, что всего в корпусе повреждено около 100 окон.
Удар по томографу
В помещении, по которому нанесли удар россияне, находился томограф 2007 года выпуска мощностью 0,35 тесла. Больница поддерживала его в рабочем состоянии и использовала для отдельных диагностических обследований.
Снаружи аппарат не имеет заметных повреждений. Однако медики смогут установить, работает ли он, только после разбора завалов, проверки и подключения оборудования.
В этом году больница получила от Министерства здравоохранения ещё один томограф. Он не пострадал, поэтому пациенты, которым требуется МРТ-обследование, и в дальнейшем смогут пройти его в медучреждении.
Восстановление больницы после обстрела
Работники больницы расчищают завалы и ищут оборудование, которое могло уцелеть после взрыва. Коммунальщики уже закрывают выбитые окна плитами OSB. Это поможет сохранить тепло в помещениях и быстрее возобновить работу поврежденного корпуса.
Последствия атаки на Харьков
Помимо больницы, россияне атаковали жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова. На парковке загорелся автомобиль, в многоэтажке выбило окна. Оккупанты также повредили несколько припаркованных машин. По предварительной информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела повреждения получил и бизнес-центр.
Новини.LIVE сообщали, что россияне обстреляли Изюм в Харьковской области и разрушили подъезд пятиэтажного жилого дома. Под завалами погибла 51-летняя женщина. По обновленным данным, пострадали 22 человека, среди них пятеро детей. Оккупанты также повредили другие многоквартирные дома и автомобили.
Кроме того, Новини.LIVE сообщали об обстрелах Харьковской области, в результате которых погибли два человека, еще двое получили ранения. Россияне продолжали атаковать населенные пункты области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Последствия обстрелов фиксировали правоохранители и спасатели.