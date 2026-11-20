Разбитые окна в больнице. Фото: Новини.LIVE

Утром 20 ноября россияне атаковали больницу в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты с помощью беспилотника поразили здание, где проводятся диагностические обследования пациентов. Взрывом были повреждены крыша, медицинские кабинеты и оборудование. Пострадали четыре человека, а сотрудники учреждения уже расчищают завалы.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.

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После обстрела пол и стол в кабинете были засыпаны осколками стекла. Фото: Новини.LIVE

После взрыва на подоконнике остались многочисленные осколки стекла. Фото: Новини.LIVE

Россияне попали в больницу

По информации горсовета, около 4:22 россияне с помощью беспилотника "Молния" попали в крышу одноэтажного здания диагностического отделения. В результате взрыва частично разрушена кровля, повреждена мебель и внутренние помещения.

В окнах больницы остались осколки разбитого стекла. Фото: Новини.LIVE

Внутри здания россияне с помощью дрона разрушили кабинет врача и приемную, взрывная волна выбила двери и уничтожила перегородки в помещении с томографом.

В окне медицинского учреждения видны выбитые стекла. Фото: Новини.LIVE

После удара в больнице выбило более 50 окон. Позже в горсовете уточнили, что всего в корпусе повреждено около 100 окон.

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Удар по томографу

В помещении, по которому нанесли удар россияне, находился томограф 2007 года выпуска мощностью 0,35 тесла. Больница поддерживала его в рабочем состоянии и использовала для отдельных диагностических обследований.

Вокруг поврежденного корпуса больницы земля усыпана разбитым стеклом. Фото: Новини.LIVE

Снаружи аппарат не имеет заметных повреждений. Однако медики смогут установить, работает ли он, только после разбора завалов, проверки и подключения оборудования.

Коммунальщики работают на крыше поврежденного здания больницы. Фото: Новини.LIVE

В этом году больница получила от Министерства здравоохранения ещё один томограф. Он не пострадал, поэтому пациенты, которым требуется МРТ-обследование, и в дальнейшем смогут пройти его в медучреждении.

Восстановление больницы после обстрела

Работники больницы расчищают завалы и ищут оборудование, которое могло уцелеть после взрыва. Коммунальщики уже закрывают выбитые окна плитами OSB. Это поможет сохранить тепло в помещениях и быстрее возобновить работу поврежденного корпуса.

Сотрудники размечают плиты OSB для закрытия поврежденных окон. Фото: Новини.LIVE

Сотрудник закрывает окно больницы плитой OSB. Фото: Новини.LIVE

Последствия атаки на Харьков

Помимо больницы, россияне атаковали жилой комплекс в Шевченковском районе Харькова. На парковке загорелся автомобиль, в многоэтажке выбило окна. Оккупанты также повредили несколько припаркованных машин. По предварительной информации начальника Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате обстрела повреждения получил и бизнес-центр.

Возле поврежденного дома работает автокран. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что россияне обстреляли Изюм в Харьковской области и разрушили подъезд пятиэтажного жилого дома. Под завалами погибла 51-летняя женщина. По обновленным данным, пострадали 22 человека, среди них пятеро детей. Оккупанты также повредили другие многоквартирные дома и автомобили.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали об обстрелах Харьковской области, в результате которых погибли два человека, еще двое получили ранения. Россияне продолжали атаковать населенные пункты области, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Последствия обстрелов фиксировали правоохранители и спасатели.