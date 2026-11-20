Вибиті вікна у лікарні. Фото: Новини.LIVE

Вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей, а працівники закладу вже розбирають завали.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання і зафільмували наслідки атаки.

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Після обстрілу підлогу та стіл у кабінеті засипало склом. Фото: Новини.LIVE

Після вибуху на підвіконні залишилися численні уламки скла. Фото: Новини.LIVE

Росіяни влучили в лікарню

За інформацією міськради, близько 4:22 росіяни безпілотником "Молнія" влучили в дах одноповерхової будівлі діагностичного відділення. Внаслідок вибуху частково зруйновано покрівлю, пошкоджено меблі та внутрішні приміщення.

У вікнах лікарні залишилися уламки розбитого скла. Фото: Новини.LIVE

Усередині будівлі росіяни дроном зруйнували лікарський кабінет і приймальню, вибуховою хвилею вибило двері та знищило перегородки в приміщенні з томографом.

У вікні медичного закладу видно вибиті шибки. Фото: Новини.LIVE

Після удару в лікарні вибило понад 50 вікон. Згодом у міськраді уточнили, що загалом у корпусі пошкоджено близько 100 вікон.

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Удар по томографу

У приміщенні, куди влучили росіяни, знаходився томограф 2007 року випуску потужністю 0,35 тесла. Лікарня підтримувала його в робочому стані та використовувала для окремих діагностичних обстежень.

Біля пошкодженого корпусу лікарні земля всіяна розбитим склом. Фото: Новини.LIVE

Зовні апарат не має помітних пошкоджень. Однак медики зможуть встановити, чи працює він, лише після розбору завалів, перевірки та підключення обладнання.

Комунальники працюють на даху пошкодженої будівлі лікарні. Фото: Новини.LIVE

Цього року лікарня отримала від Міністерства охорони здоров'я ще один томограф. Він не постраждав, тому пацієнти, яким потрібне МРТ-обстеження, і надалі зможуть пройти його в медзакладі.

Відновлення лікарні після обстрілу

Працівники лікарні розбирають завали та шукають обладнання, яке могло вціліти після вибуху. Комунальники вже закривають вибиті вікна плитами OSB. Це допоможе зберегти тепло в приміщеннях і швидше відновити роботу пошкодженого корпусу.

Працівники розмічають плити OSB для закриття пошкоджених вікон. Фото: Новини.LIVE

Працівник закриває вікно лікарні плитою OSB. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки на Харків

Крім лікарні, росіяни атакували житловий комплекс у Шевченківському районі Харкова. На парковці загорівся автомобіль, у багатоповерхівці вибило вікна. Окупанти також пошкодили кілька припаркованих машин. За попередньою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав і бізнес-центр.

Біля пошкодженого будинку працює автокран. Фото: Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині та зруйнували під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Під завалами загинула 51-річна жінка. За оновленими даними, постраждали 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Окупанти також пошкодили інші багатоквартирні будинки та автомобілі.

Також Новини.LIVE розповідали про обстріли Харківщини, внаслідок яких загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Росіяни продовжували атакувати населені пункти області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Наслідки обстрілів фіксували правоохоронці та рятувальники.