Росіяни вдарили по лікарні в Харкові: фото наслідків атаки
Вранці 20 листопада росіяни атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Окупанти безпілотником влучили в будівлю, де проводять діагностичні обстеження пацієнтів. Вибухом пошкодило дах, медичні кабінети та обладнання. Постраждали четверо людей, а працівники закладу вже розбирають завали.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці влучання і зафільмували наслідки атаки.
Росіяни влучили в лікарню
За інформацією міськради, близько 4:22 росіяни безпілотником "Молнія" влучили в дах одноповерхової будівлі діагностичного відділення. Внаслідок вибуху частково зруйновано покрівлю, пошкоджено меблі та внутрішні приміщення.
Усередині будівлі росіяни дроном зруйнували лікарський кабінет і приймальню, вибуховою хвилею вибило двері та знищило перегородки в приміщенні з томографом.
Після удару в лікарні вибило понад 50 вікон. Згодом у міськраді уточнили, що загалом у корпусі пошкоджено близько 100 вікон.
Удар по томографу
У приміщенні, куди влучили росіяни, знаходився томограф 2007 року випуску потужністю 0,35 тесла. Лікарня підтримувала його в робочому стані та використовувала для окремих діагностичних обстежень.
Зовні апарат не має помітних пошкоджень. Однак медики зможуть встановити, чи працює він, лише після розбору завалів, перевірки та підключення обладнання.
Цього року лікарня отримала від Міністерства охорони здоров'я ще один томограф. Він не постраждав, тому пацієнти, яким потрібне МРТ-обстеження, і надалі зможуть пройти його в медзакладі.
Відновлення лікарні після обстрілу
Працівники лікарні розбирають завали та шукають обладнання, яке могло вціліти після вибуху. Комунальники вже закривають вибиті вікна плитами OSB. Це допоможе зберегти тепло в приміщеннях і швидше відновити роботу пошкодженого корпусу.
Наслідки атаки на Харків
Крім лікарні, росіяни атакували житловий комплекс у Шевченківському районі Харкова. На парковці загорівся автомобіль, у багатоповерхівці вибило вікна. Окупанти також пошкодили кілька припаркованих машин. За попередньою інформацією начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав і бізнес-центр.
Новини.LIVE повідомляли, що росіяни обстріляли Ізюм на Харківщині та зруйнували під'їзд п'ятиповерхового житлового будинку. Під завалами загинула 51-річна жінка. За оновленими даними, постраждали 22 людини, серед них п'ятеро дітей. Окупанти також пошкодили інші багатоквартирні будинки та автомобілі.
Також Новини.LIVE розповідали про обстріли Харківщини, внаслідок яких загинули двоє людей, ще двоє зазнали поранень. Росіяни продовжували атакувати населені пункти області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі. Наслідки обстрілів фіксували правоохоронці та рятувальники.