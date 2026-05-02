Россияне ударили по Харькову: поврежден автосалон и горит АЗС

Пожар на АЗС в Харькове. Фото: ГСЧС Харьковщины

Утром 2 мая российские захватчики беспилотниками атаковали Харьков. В городе зафиксировали попадание в автосалон и на территорию автозаправочной станции. На местах сейчас работают экстренные службы.

О последствиях сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, городской голова Игорь Терехов и ГСЧС, информирует Новини.LIVE.

Удар по автосалону в Харькове

По данным Олега Синегубова, в Основянском районе в результате удара БпЛА повреждено остекление автосалона и легковые автомобили.

"В Основянском районе повреждено остекление автосалона и 4 автомобиля — последствия вражеского удара БпЛА", — отметил он.

В ГСЧС уточнили, что в этом же районе пострадали три человека. Им оказали необходимую помощь.

Читайте также:

Поврежденный автосалон. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Удар по АЗС в Харькове

Еще одно попадание зафиксировали в Салтовском районе. Там беспилотник попал по территории АЗС. На месте возник пожар — горели резервуар с газом и сухая трава. Спасатели ликвидировали возгорание, обошлось без пострадавших.

Пожар вблизи резервуаров с топливом. Фото: ГСЧС Харьковщины

Спасатель тушит резервуары на АЗС. Фото: ГСЧС Харьковщины

Попадание в многоэтажку в Харькове

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в целом удары фиксировали в нескольких районах города. В частности, в Шевченковском районе беспилотник попал в многоэтажку.

"В результате попадания БПЛА типа "шахед" в 12-й этаж ранен один человек", — отметил он.

Разрушения в одной из квартир в Харькове. Фото: Telegram/Игорь Терехов

По словам мэра, дрон не сдетонировал, что позволило избежать значительно более тяжелых последствий. Также попадания зафиксировали в Холодногорском и Слободском районах. Там повреждены автомобили и жилые дома.

По данным ГСЧС, всего в Харькове и области произошло по меньшей мере восемь очагов возгорания. Спасатели, добровольные пожарные команды и работники лесхоза продолжают ликвидацию последствий, несмотря на угрозу повторных ударов.

Обстрелы Харькова: что известно

Ранее Новини.LIVE сообщали, что по данным Харьковской областной прокуратуры, ночью 2 мая российские войска ударили дронами, предварительно типа "Герань-2", по селу Васищево Харьковского района. После попаданий зафиксировали разрушения в жилом секторе. Трое в возрасте от 38 до 67 лет, 49-летний мужчина, получили острую реакцию на стресс. Им оказали помощь на месте. Еще одна женщина и подросток получили ранения.

Также Новини.LIVE писали, что 1 мая российские войска обстреляли Харьков и еще 19 населенных пунктов области. В селе Тарановка Змиевской громады ранения получили 19-летний юноша и 14-летний парень. В селе Дегтяри Богодуховской громады травмировались мужчины 46 и 72 лет. Еще трое пострадали в Харькове: 36-летнего мужчину ранило во время обстрела, а 64-летний горожанин подорвался на неизвестном взрывном устройстве.

Кроме этого, Новини.LIVE информировали, что в ночь на 30 апреля удары по Харьковской области продолжались несколько часов. В поселке Великий Бурлук дрон попал в жилую застройку. Пострадала 61-летняя женщина. В Изюме два беспилотника повредили почтовое отделение, ангар СТО, киоск и автомобили.