Росіяни вдарили по Харкову: пошкоджено автосалон і горить АЗС

Пожежа на АЗС в Харькові.

Вранці 2 травня російські загарбники безпілотниками атакували Харків. У місті зафіксували влучання в автосалон і на територію автозаправної станції. На місцях наразі працюють екстрені служби.

Про наслідки повідомили очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов та ДСНС, інформує Новини.LIVE.

Удар по автосалону у Харкові

За даними Олега Синєгубова, в Основ’янському районі внаслідок удару БпЛА пошкоджено скління автосалону та легкові автомобілі.

"В Основ'янському районі пошкоджено скління автосалону та 4 автомобіля — наслідки ворожого удару БпЛА", — зазначив він.

У ДСНС уточнили, що в цьому ж районі постраждали троє людей. Їм надали необхідну допомогу.

Пошкоджений автосалон.

Удар по АЗС у Харкові

Ще одне влучання зафіксували в Салтівському районі. Там безпілотник поцілив по території АЗС. На місці виникла пожежа — горіли резервуар з газом і суха трава. Рятувальники ліквідували займання, обійшлося без постраждалих.

Вргонь поблизу резервуарів з паливом.

Рятувальник гасить резервуари на АЗС.

Влучання у багатоповерхівку у Харкові

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що загалом удари фіксували в кількох районах міста. Зокрема, у Шевченківському районі безпілотник влучив у багатоповерхівку.

"Внаслідок влучання БпЛА типу "шахед" у 12-й поверх поранено одну людину", — зазначив він.

Руйнування в одній із квартир у Харкові.

За словами мера, дрон не здетонував, що дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. Також влучання зафіксували у Холодногірському та Слобідському районах. Там пошкоджено автомобілі та житлові будинки.

За даними ДСНС, загалом у Харкові та області сталося щонайменше вісім осередків займання. Рятувальники, добровільні пожежні команди та працівники лісгоспу продовжують ліквідацію наслідків, попри загрозу повторних ударів.

Обстріли Харкова: що відомо

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що за даними Харківської обласної прокуратури, вночі 2 травня російські війська вдарили дронами, попередньо типу "Герань-2", по селу Васищеве Харківського району. Після влучань зафіксували руйнування у житловому секторі. Троє віком від 38 до 67 років, 49-річний чоловік, зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали допомогу на місці. Ще одна жінка та підліток отримали поранення.

Також Новини.LIVE писали, що 1 травня російські війська обстріляли Харків і ще 19 населених пунктів області. У селі Таранівка Зміївської громади поранення дістали 19-річний юнак і 14-річний хлопець. У селі Дегтярі Богодухівської громади травмувалися чоловіки 46 і 72 років. Ще троє постраждали у Харкові: 36-річного чоловіка поранило під час обстрілу, а 64-річний містянин підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Крім цього, Новини.LIVE інформували, що у ніч на 30 квітня удари по Харківській області тривали кілька годин. У селищі Великий Бурлук дрон влучив у житлову забудову. Постраждала 61-річна жінка. В Ізюмі два безпілотники пошкодили поштове відділення, ангар СТО, кіоск і автомобілі.