Над зданием сельскохозяйственного предприятия поднимается густой дым, рядом стоит пожарная машина. Фото: facebook/agrsvit

Россияне нанесли удар управляемой авиабомбой по сельскохозяйственному предприятию в селе Аркадовка Купянского района Харьковской области. В результате обстрела возник пожар, который уничтожил урожай подсолнечника и повредил зернохранилище. К счастью, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Купянской районной военной администрации Андрея Канашевича.

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Россияне уничтожили урожай подсолнечника

По информации Андрея Канашевича, 31 октября оккупанты атаковали село Аркадовка Шевченковской общины. Для нанесения удара россияне применили управляемую авиационную бомбу. В результате обстрела на территории сельскохозяйственного предприятия возник пожар. Огонь уничтожил урожай подсолнечника, а зернохранилище получило повреждения. По официальной информации, люди не пострадали.

Внутри поврежденного зернохранилища горит урожай подсолнечника. Фото: facebook/agrsvit

На обнародованных фотографиях видно, как внутри зернохранилища горит растительная масса. Пламя охватило значительную часть помещения, а над зданием поднимается густой черный дым.

Обстрелы Харьковской области

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали о последствиях российских обстрелов Харьковской области 31 октября. Под ударами оказались Харьков, а также населенные пункты Харьковского, Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. Россияне повредили жилые дома, автомобили и другие гражданские объекты. В Старом Салтове пострадали четверо человек, в Пересечном мужчина получил ожоги, а в Золочеве у 16-летней девушки развилась острая стрессовая реакция. Всего в результате атак пострадали семь человек.

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Наступление украинских военных

Также Новини.LIVE сообщали о продвижении украинских военных к северо-востоку от Боровой в Изюмском районе. Аналитики Института изучения войны (ISW) установили это по геолокационным кадрам, обнародованным 30 октября. На видео видно, как россияне обстреливают украинские позиции к югу от Зеленого Гая. При этом точное расстояние продвижения и площадь территории, занятой украинскими подразделениями, аналитики не назвали.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что россияне захватили часть «серой зоны» между Грановым и Казачьей Лопанной. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, оккупанты расширили контролируемую территорию с боков, однако продвинуться вглубь Казачьей Лопани не смогли. Вблизи Купянска украинские военные завершили операцию "Велес", в ходе которой перекрыли россиянам возможность использовать газопровод для скрытого передвижения через Оскил. В то же время оккупанты пытаются найти другой путь через реку вблизи Купянска-Вузлового, но безуспешно.