Над будівлею сільськогосподарського підприємства здіймається густий дим, поруч стоїть пожежний автомобіль. Фото: facebook/agrsvit

Росіяни вдарили керованою авіабомбою по сільськогосподарському підприємству в селі Аркадівка Куп'янського району Харківщини. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, яка знищила врожай соняшнику та пошкодила зерносховище. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Куп'янської районної військової адміністрації Андрія Канашевича.

Реклама

Росіяни знищили врожай соняшнику

За інформацією Андрія Канашевича, 31 жовтня окупанти атакували село Аркадівка Шевченківської громади. Для удару росіяни застосували керовану авіаційну бомбу. Внаслідок обстрілу на території сільськогосподарського підприємства виникла пожежа. Вогонь знищив урожай соняшнику, а зерносховище зазнало пошкоджень. За офіційною інформацією, люди не постраждали.

Усередині пошкодженого зерносховища горить урожай соняшнику. Фото: facebook/agrsvit

На оприлюднених фотографіях видно, як усередині зерносховища палає рослинна маса. Полум'я охопило значну частину приміщення, а над будівлею здіймається густий чорний дим.

Обстріли Харківщини

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли про наслідки російських обстрілів Харківщини 31 жовтня. Під ударами опинилися Харків, а також населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів. Росіяни пошкодили житлові будинки, автомобілі та інші цивільні об'єкти. У Старому Салтові постраждали четверо людей, у Пересічному чоловік дістав опіки, а в Золочеві 16-річна дівчина зазнала гострої реакції на стрес. Загалом унаслідок атак постраждали семеро людей.

Читайте також:

Просування українських військових

Також Новини.LIVE розповідали про просування українських військових на північний схід від Борової в Ізюмському районі. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) встановили це за геолокованими кадрами, оприлюдненими 30 жовтня. На відео росіяни обстрілюють українські позиції на південь від Зеленого Гаю. Водночас точну відстань просування та площу території, яку зайняли українські підрозділи, аналітики не назвали.

Крім того, Новини.LIVE писали, що росіяни захопили частину сірої зони між Грановим і Козачою Лопанню. За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, окупанти розширили контрольовану територію з боків, однак просунутися вглиб Козачої Лопані не змогли. Поблизу Куп'янська українські військові завершили операцію "Велес", під час якої перекрили росіянам можливість використовувати газогін для прихованого пересування через Оскіл. Водночас окупанти намагаються знайти інший шлях через річку поблизу Куп'янська-Вузлового, але безуспішно.