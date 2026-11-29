Спасатель оценивает масштабы пожара, дом, поврежденный в результате атаки. Фото: ГСЧС. Фото: ХОВА. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 29 ноября, россияне нанесли удар с помощью дрона по остановке общественного транспорта в Киевском районе Харькова. Оккупанты повредили магазин, киоск и автомобили. Всего за прошедшие сутки захватчики обстреляли областной центр и еще 19 населенных пунктов Харьковской области, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова и ГСЧС Харьковской области.

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Последствия обстрела россиянами частного дома в Харьковской области. Фото: ХОВА

Последствия обстрелов Харькова

По информации Олега Синегубова, утром россияне с помощью дрона поразили остановку общественного транспорта в Киевском районе. Оккупанты повредили киоск, магазин и три автомобиля. Информация о пострадавших не поступала. За прошедшие сутки захватчики также повредили в городе многоквартирный дом и два частных дома, гражданское предприятие и 16 автомобилей. Ранение получил 37-летний мужчина, а у трех женщин в возрасте 72, 48 и 68 лет зафиксировали острую стрессовую реакцию. В ночь на 28 ноября россияне с помощью реактивного беспилотника атаковали садовое товарищество в Индустриальном районе. Там загорелись жилой дом и гараж. Огонь охватил 300 кв. м, обошлось без пострадавших.

Обстрелы Харьковской области

В Балаклее в результате обстрелов со стороны россиян получила ранение 72-летняя женщина. Оккупанты повредили частный дом и складское здание. Спасатели тушили хозяйственную постройку и гараж на одном из дворов, а также ликвидировали возгорания на территориях гражданских предприятий.

Россияне разрушили крышу частного дома в Харьковской области. Фото: ХОВА

Масштабные пожары вспыхнули и в Барвинковом. Там после обстрелов со стороны россиян горели четыре жилых дома, гаражи, хозяйственные постройки и автомобили. Общая площадь пожаров составила 370 кв. м. Также в Изюмском районе оккупанты повредили пять частных домов в Бугаевке и Иванчуковке, автомобиль и трактор в Комаровке.

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Вечером россияне атаковали два гражданских предприятия Шевченковской громады Купянского района. Пожарные тушили три складских здания, где пламя охватило 250 кв. м. В самом Шевченково оккупанты повредили пять частных домов, в одном из которых вспыхнул пожар площадью 200 кв. м. Захватчики также повредили склады в Семеновке и Огурцовке, а в последнем селе — еще и грузовик.

Повреждения в других районах

В Черкасской Лозовой россияне ранили 60-летнего мужчину. В соседних населенных пунктах Харьковского района оккупанты также повредили гражданскую инфраструктуру. В частности, в Дергачах захватчики повредили частный дом, автомобиль и хозяйственную постройку, а в Докучаевском — складское здание.

Оккупанты повредили крышу жилого дома во время обстрелов Харьковской области. Фото: ХОВА

В Богодуховском районе россияне повредили три частных дома в Высоком и Довжике, два автомобиля в Высоком и Золочеве, а также нежилое здание в Фесках. В Лозовском районе оккупанты повредили частный дом в Мирном и складское здание в Лозовой. Спасатели также ликвидировали пожары, вспыхнувшие из-за обстрелов россиян в Чугуевском районе.

Осколки шифера и кровельных материалов после обстрела со стороны россиян. Фото: ХОВА

Ранее, 28 ноября, мы сообщали о последствиях массированных обстрелов Харьковщины. В Харькове оккупанты атаковали территорию автозаправочной станции, повредили магазины и автомобиль скорой медицинской помощи. В Песочине россияне с помощью беспилотника поразили частный дом, в результате чего пострадали, в частности, трое детей.

Также 27 ноября россияне в течение многих часов атаковали Лозовскую громаду. Оккупанты повредили жилые дома, предприятия и объекты критической инфраструктуры. Из-за перебоев с электроснабжением коммунальные службы перешли на альтернативные источники питания.

Кроме того, 26 ноября россияне атаковали Киевский, Слободской и Салтовский районы Харькова. В Киевском районе погибла 86-летняя женщина. Оккупанты также атаковали Харьковский авиационный институт и энергетический объект.