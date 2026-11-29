Рятувальник оглядає масштаби пожежі, пошкоджений будинок внаслідок атаки. Фото: ДСНС. Фото: ХОВА. Колаж: Новини.LIVE

Росіяни сьогодні, 29 листопада, дроном атакували зупинку громадського транспорту в Київському районі Харкова. Окупанти пошкодили магазин, кіоск та автомобілі. Загалом протягом минулої доби загарбники обстріляли обласний центр та ще 19 населених пунктів Харківщини, внаслідок чого постраждали шестеро людей.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова та ДСНС Харківщини.

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Наслідки обстрілу росіянами приватного будинку на Харківщині. Фото: ХОВА

Наслідки обстрілів Харкова

За інформацією Олега Синєгубова, вранці росіяни дроном влучили у зупинку громадського транспорту в Київському районі. Окупанти пошкодили кіоск, магазин та три автомобілі. Інформація про постраждалих не надходила. Протягом минулої доби загарбники також пошкодили в місті багатоквартирний і два приватні будинки, цивільне підприємство та 16 автомобілів. Поранення дістав 37-річний чоловік, а у трьох жінок віком 72, 48 та 68 років зафіксували гостру реакцію на стрес. У ніч проти 28 листопада росіяни реактивним безпілотником атакували садове товариство в Індустріальному районі. Там загорілися житловий будинок та гараж. Вогонь охопив 300 кв. м, обійшлося без постраждалих.

Обстріли Харківщини

У Балаклії внаслідок обстрілів росіян дістала поранення 72-річна жінка. Окупанти пошкодили приватний будинок та складську будівлю. Рятувальники гасили господарську споруду й гараж на одному з подвір'їв, а також ліквідовували загоряння на територіях цивільних підприємств.

Росіяни зруйнували покрівлю приватного будинку на Харківщині. Фото: ХОВА

Масштабні пожежі спалахнули й у Барвінковому. Там після обстрілів росіян горіли чотири житлові будинки, гаражі, господарські споруди та автомобілі. Загальна площа пожеж становила 370 кв. м. Також в Ізюмському районі окупанти пошкодили п'ять приватних будинків у Бугаївці та Іванчуківці, автомобіль і трактор у Комарівці.

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Через атаку росіян у житловому будинку обвалилася стеля. Фото: ХОВА

Увечері росіяни атакували два цивільні підприємства Шевченківської громади Куп'янського району. Вогнеборці гасили три складські будівлі, де полум'я охопило 250 кв. м. У самому Шевченковому окупанти пошкодили п'ять приватних будинків, в одному з яких спалахнула пожежа площею 200 кв. м. Загарбники також пошкодили склади в Семенівці та Огурцівці, а в останньому селі ще й вантажівку.

Пошкодження в інших районах

У Черкаській Лозовій росіяни поранили 60-річного чоловіка. У сусідніх населених пунктах Харківського району окупанти також пошкодили цивільну інфраструктуру. Зокрема, у Дергачах загарбники пошкодили приватний будинок, автомобіль та господарську споруду, а в Докучаєвському складську будівлю.

Окупанти пошкодили покрівлю житлового будинку під час обстрілів Харківщини. Фото: ХОВА

На Богодухівщині росіяни пошкодили три приватні будинки у Високому та Довжику, два автомобілі у Високому та Золочеві, а також нежитлову будівлю у Феськах. У Лозівському районі окупанти пошкодили приватний будинок у Мирному та складську будівлю в Лозовій. Рятувальники також ліквідовували пожежі, які спалахнули через обстріли росіян на Чугуївщині.

Уламки шиферу та покрівельних матеріалів після обстрілу росіян. Фото: ХОВА

Раніше, 28 листопада, ми повідомляли про наслідки масованих обстрілів Харківщини. У Харкові окупанти атакували територію автозаправної станції, пошкодили магазини та автомобіль екстреної медичної допомоги. У Пісочині росіяни безпілотником влучили у приватний будинок, внаслідок чого постраждали, зокрема, троє дітей.

Також 27 листопада росіяни протягом багатьох годин атакували Лозівську громаду. Окупанти пошкодили житлові будинки, підприємства та об'єкти критичної інфраструктури. Через перебої з електропостачанням комунальні служби перейшли на альтернативні джерела живлення.

Крім того, 26 листопада росіяни атакували Київський, Слобідський та Салтівський райони Харкова. У Київському районі загинула 86-річна жінка. Окупанти також атакували Харківський авіаційний інститут та енергетичний об'єкт.

