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Главная Харьков Россияне вновь обстреляли Харьковщину: четверо человек ранены

Россияне вновь обстреляли Харьковщину: четверо человек ранены

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31 августа 2026 09:53
Нападение на Харьковскую область 31 августа: четверо человек пострадали
Автомобиль после столкновения. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска вновь атаковали Харьковскую область. Под ударами оказались Харьков и ещё 13 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали четверо человек. Также зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей, АЗС и других гражданских объектов. Россияне применяли дроны различных типов и управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Пострадавшие от атак

В селе Андреевка Донецкой общины ранения получили две женщины, 42 и 43 лет, а также 67-летний мужчина. В поселке Близнюки пострадал 48-летний мужчина. Российские беспилотники также атаковали Шевченковский и Слободской районы Харькова.

Чем атаковали

За прошедшие сутки российские войска использовали различные виды вооружения. В частности, они применили:

  • 2 КАБ;
  • 1 БПЛА типа "Герань-2";
  • 2 БПЛА типа "Ланцет";
  • 8 БПЛА типа "Молния";
  • 2 FPV-дрона;
  • 11 беспилотников, тип которых устанавливается.

Последствия ударов

В Харькове были повреждены хозяйственное сооружение и забор. В Богодуховском районе пострадали электросети в Огульцах. В Купянском районе разрушениям подверглись два частных дома в Шевченковом и Волоской Балаклее.

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В Изюмском районе повреждены частный дом в Андреевке, 11 частных домов, пять автомобилей и хозяйственное сооружение в Изюме.

В Харьковском районе повреждены дома, автомобиль и хозяйственные постройки в Слатыном и Будах. В Лозовском районе пострадали автомобиль в Доброволье, частный дом, сарай, два автомобиля и автобус в Близнюках. В то же время в Лозовой разрушениям подверглась АЗС. В Чугуевском районе зафиксированы повреждения электросетей в Приморском и Слобожанском.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 78 человек. С начала работы там зарегистрировали 56 252 человека.

Ситуация на фронте

За прошедшие сутки зафиксировано 225 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении украинские военные отразили три атаки. Российские подразделения пытались продвинуться в сторону Вовчанских Хуторов, Волоховки и Рыбалчиного. На Купянском направлении враг пять раз наступал в сторону Довгенького, Радьковки и Купянска.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове уже почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. Это позволило сократить количество тревог на 40–45%, сигналы раздаются в городе только в случае реальной опасности.

Также Новини.LIVE писали, что накануне российские войска повредили в Харькове частные дома, торговый центр, административное здание и автомобили. Среди мирных жителей есть пострадавшие, которым потребовалась помощь врачей.

Харьков Харьковская область обстрелы Олег Синегубов атака
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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