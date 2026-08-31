Атака на Харківщину 31 серпня: четверо людей постраждали

Авто після удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Харків і ще 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів, АЗС та інших цивільних об’єктів. Росіяни застосовували дрони різних типів і керовані авіабомби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Постраждалі від атак

У селі Андріївка Донецької громади поранень зазнали дві жінки, 42 та 43 років, а також 67-річний чоловік. У селищі Близнюки постраждав 48-річний чоловік. Російські безпілотники також атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова.

Чим атакували

За минулу добу російські війська використовували різні види озброєння. Зокрема, вони застосували:

2 КАБ;

1 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Ланцет";

8 БпЛА типу "Молнія";

2 FPV-дрони;

11 безпілотників, тип яких встановлюється.

Наслідки ударів

У Харкові зазнали пошкоджень господарська споруда та паркан. У Богодухівському районі постраждали електромережі в Огульцях. На Куп’янщині руйнувань зазнали два приватні будинки у Шевченковому та Волоській Балаклії.

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У Харківському районі пошкоджені будинки, автомобіль та господарські споруди у Слатиному й Будах. На Лозівщині постраждали автомобіль у Добровіллі, приватний будинок, сарай, два автомобілі та автобус у Близнюках. Водночас у Лозовій руйнувань зазнала АЗС. У Чугуївському районі зафіксовані пошкодження електромереж у Приморському та Слобожанському.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 78 людей. Від початку роботи там зареєстрували 56 252 людини.

Ситуація на фронті

За минулу добу зафіксували 225 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки. Російські підрозділи намагалися просунутися в бік Вовчанських Хуторів, Волохівки та Рибалчиного. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів наступав у бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська напередодні пошкодили у Харкові приватні будинки, торговельний центр, адмінбудівлю та автівки. Серед мирних жителів є постраждалі, які потребували допомоги лікарів.