Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни знову атакували Харківщину: четверо людей поранені

Росіяни знову атакували Харківщину: четверо людей поранені

Ua ru
31 серпня 2026 09:53
Атака на Харківщину 31 серпня: четверо людей постраждали
Авто після удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська знову атакували Харківщину. Під ударами опинилися Харків і ще 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів, АЗС та інших цивільних об’єктів. Росіяни застосовували дрони різних типів і керовані авіабомби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Реклама

Постраждалі від атак

У селі Андріївка Донецької громади поранень зазнали дві жінки, 42 та 43 років, а також 67-річний чоловік. У селищі Близнюки постраждав 48-річний чоловік. Російські безпілотники також атакували Шевченківський і Слобідський райони Харкова.

Чим атакували

За минулу добу російські війська використовували різні види озброєння. Зокрема, вони застосували: 

  • 2 КАБ; 
  • 1 БпЛА типу "Герань-2"; 
  • 2 БпЛА типу "Ланцет"; 
  • 8 БпЛА типу "Молнія"; 
  • 2 FPV-дрони; 
  • 11 безпілотників, тип яких встановлюється.

Наслідки ударів

У Харкові зазнали пошкоджень господарська споруда та паркан. У Богодухівському районі постраждали електромережі в Огульцях. На Куп’янщині руйнувань зазнали два приватні будинки у Шевченковому та Волоській Балаклії.

Читайте також:

В Ізюмському районі пошкоджені приватний будинок в Андріївці, 11 приватних будинків, п’ять автомобілів і господарська споруда в Ізюмі.

У Харківському районі пошкоджені будинки, автомобіль та господарські споруди у Слатиному й Будах. На Лозівщині постраждали автомобіль у Добровіллі, приватний будинок, сарай, два автомобілі та автобус у Близнюках. Водночас у Лозовій руйнувань зазнала АЗС. У Чугуївському районі зафіксовані пошкодження електромереж у Приморському та Слобожанському.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 78 людей. Від початку роботи там зареєстрували 56 252 людини.

Ситуація на фронті

За минулу добу зафіксували 225 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили три атаки. Російські підрозділи намагалися просунутися в бік Вовчанських Хуторів, Волохівки та Рибалчиного. На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів наступав у бік Довгенького, Радьківки та Куп’янська.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. Це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська напередодні пошкодили у Харкові приватні будинки, торговельний центр, адмінбудівлю та автівки. Серед мирних жителів є постраждалі, які потребували допомоги лікарів.

Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов атака
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації