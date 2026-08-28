Обстрелы Харьковской области 27 августа: погибли два человека

Разрушенный дом. Фото: Главное управление Национальной полиции Харьковской области

Российские войска вновь атаковали Харьковскую область. За сутки под обстрелом оказались Харьков и ещё 16 населённых пунктов области. В результате обстрелов погибли два человека, ещё 13 получили ранения, в том числе двое детей. В области зафиксированы многочисленные повреждения жилых домов, торгового центра, детского сада и других гражданских объектов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

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Погибшие и раненые

В Харькове погиб 26-летний мужчина. Ранения получили 25-летняя женщина и 36-летний мужчина. Еще трое человек перенесли острую стрессовую реакцию — женщины 58 и 26 лет и 38-летний мужчина.

В Змееве погибла 38-летняя женщина. Там же острую стрессовую реакцию получили 10-летняя девочка и 61-летняя женщина.

В Изюме ранены две женщины — 55 и 54 лет. Еще четверо человек, среди них 10-летняя девочка, получили острую реакцию на стресс.

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Чем атаковала РФ

Российские войска наносили удары по Харьковской области управляемыми авиабомбами и беспилотниками. В частности, враг применил:

4 КАБ;

1 БПЛА типа "Герань-2";

4 БПЛА типа "Молния";

4 FPV-дрона;

79 беспилотников, тип которых устанавливается.

В Харькове дроны атаковали Киевский, Индустриальный и Основянский районы.

Последствия ударов

В Харькове были повреждены торговый центр и автомобиль. В Богодуховском районе повреждены автомобиль в Золочеве и частный дом в Калиновом. В Купянском районе пострадали частные дома, хозяйственные постройки и автомобили. В Великом Бурлуке также были повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В Изюмском районе повреждены ферма, зернохранилище, семь частных домов и дошкольное учреждение в Изюме. В Харьковском районе были разрушены частный дом в Котлярах, гражданское предприятие и автомобиль в Двуречном Куте. В Лозовском районе повреждены частный дом в Алисовке, автомобиль и автомобиль скорой медицинской помощи в селе Энергетиков. В Чугуевском районе пострадали шесть частных домов и складское помещение в Змееве.

Эвакуация населения

Транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 252 человека. С начала работы там зарегистрировали 55 642 человека.

Ситуация на фронте

За сутки, по состоянию на 22:00 27 августа, зафиксировано 206 боевых столкновений. На Южно-Слобожанском направлении российские войска 11 раз атаковали украинские позиции. Бои велись в направлении Казачьей Лопани, Гоптовки, Графского, Рубежного, Старицы, Довгенького, Радьковки, Охримовки и Чугуновки. На Купянском направлении враг наступательных действий не проводил.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове уже почти два года действует модернизированная система оповещения, которая не зависит от отключений электроэнергии и отделена от общеобластной. По словам Богдана Гладких из горсовета, это позволило сократить количество тревог на 40–45%, сигналы раздаются в городе только в случае реальной опасности для областного центра.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове усиливают защиту от российских дронов. Антидроновые сетки устанавливают на направлениях, которые определяют военные. Работы уже начала областная военная администрация. Город параллельно устанавливает собственную защиту и согласовывает все решения с военными, отвечающими за это направление. Такая защита уже показала свою эффективность.