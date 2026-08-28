Обстріли Харківщини 27 серпня: загинули двоє людей

Зруйнований будинок. Фото: Головне управління Нацполіції Харківщини

Російські війська знову атакували Харківщину. За добу під ударами опинилися Харків і ще 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще 13 постраждали, серед них двоє дітей. В області зафіксували численні пошкодження житлових будинків, торгового центру, дитсадка та інших цивільних об’єктів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

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Загиблі та поранені

У Харкові загинув 26-річний чоловік. Поранень зазнали 25-річна жінка та 36-річний чоловік. Ще троє людей отримали гостру реакцію на стрес — жінки 58 і 26 років та 38-річний чоловік.

У Змієві загинула 38-річна жінка. Там же гостру реакцію на стрес отримали 10-річна дівчинка та 61-річна жінка.

В Ізюмі поранені дві жінки — 55 та 54 років. Ще четверо людей, серед них 10-річна дівчинка, отримали гостру реакцію на стрес.

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Чим атакувала РФ

Російські війська били по Харківщині керованими авіабомбами та безпілотниками. Зокрема, ворог застосував:

4 КАБ;

1 БпЛА типу "Герань-2";

4 БпЛА типу "Молнія";

4 FPV-дрони;

79 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові дрони атакували Київський, Індустріальний та Основ’янський райони.

Наслідки ударів

У Харкові зазнали пошкоджень торговий центр та автомобіль. У Богодухівському районі пошкоджені автомобіль у Золочеві та приватний будинок у Калиновому. На Куп’янщині постраждали приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. У Великому Бурлуку також зазнали пошкоджень приватний будинок і господарські споруди.

В Ізюмському районі пошкоджені ферма, зерносховище, сім приватних будинків та дошкільний заклад в Ізюмі. У Харківському районі отримали руйнації приватний будинок у Котлярах, цивільне підприємство та автомобіль у Дворічному Куті. На Лозівщині пошкоджені приватний будинок в Алісівці, автомобіль та автомобіль екстреної медичної допомоги в селі Енергетиків. У Чугуївському районі постраждали шість приватних будинків і складське приміщення у Змієві.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 252 людини. Від початку роботи там зареєстрували 55 642 людини.

Ситуація на фронті

За добу, станом на 22:00 27 серпня, зафіксували 206 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська 11 разів атакували українські позиції. Бої точилися в напрямку Козачої Лопані, Гоптівки, Графського, Рубіжного, Стариці, Довгенького, Радьківки, Охрімівки та Чугунівки. На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові майже два роки діє модернізована мережа сповіщення, яка не залежить від блекаутів та відокремлена від загальнообласної. За словами Богдана Гладких з міськради, це дозволило зменшити кількість тривог на 40-45%, сигнали лунають у місті лише у разі фактичної небезпеки для обласного центру.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові посилюють захист від російських дронів. Антидронові сітки встановлюють на напрямках, які визначають військові. Роботи вже розпочала обласна військова адміністрація. Місто паралельно встановлює власний захист і погоджує всі рішення з військовими, які відповідають за цей напрямок. Такий захист уже показав свою ефективність.