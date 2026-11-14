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Главная Харьков Россияне загрязнили землю, воду и воздух Харьковщины: масштабы

Россияне загрязнили землю, воду и воздух Харьковщины: масштабы

Ua ru
14 ноября 2026 14:20
Ущерб, нанесенный окружающей среде Харьковской области в результате войны, развязанной РФ, превысил 597 млрд грн Государственная экологическая инспекция в Харьковской области
Воронка в земле после попадания. Фото иллюстративное: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

В Харьковской области подсчитали, какой ущерб нанесли россияне природе за время полномасштабной войны. Из-за обстрелов и боевых действий в области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию в Харьковской области.

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Екологічні збитки довкіллю Харківської області
Инфографика об ущербе, нанесенном окружающей среде Харьковской области. Фото: Государственная экологическая инспекция в Харьковской области

Ущерб земельным ресурсам

По данным экологов, по состоянию на 13 ноября 2026 года россияне нанесли наибольший ущерб земельным ресурсам Харьковской области. С начала полномасштабного вторжения они загрязнили и замусорили 7 млн 843 тыс. квадратных метров земли. Ущерб от этого оценили в 586 млрд 11 млн грн. На загрязнение земли приходится более 98% общей суммы.

Ситуация с воздухом

Из-за российских обстрелов и боевых действий в атмосферу попало 567,585 тыс. тонн загрязняющих веществ. По расчетам Госэкоинспекции, ущерб от этих выбросов составляет 3 млрд 977 млн грн.

Ущерб водоемам

Россияне нанесли ущерб и водным ресурсам Харьковской области. По данным инспекции, в воду попали 86 тонн загрязняющих веществ. Кроме того, экологи зафиксировали самовольное использование 482,2 млн кубических метров воды. Общий ущерб от загрязнения и такого использования водных ресурсов составляет 7 млрд 316 млн грн.

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Всего за период с 24 февраля 2022 года по 13 ноября 2026 года Госэкоинспекция оценила ущерб окружающей среде Харьковской области в 597 млрд 304 млн грн.

Новини.LIVE писали о массовой гибели рыбы в реке Берестовой в Харьковской области. Лабораторные исследования показали превышение допустимого содержания нескольких веществ в воде. В частности, концентрация соляного аммония превышала норму в 1,4 раза, а аммонийного азота — почти вдвое. Специалисты предполагают, что нехватка кислорода могла стать причиной гибели рыбы, однако окончательную причину еще устанавливают.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области в течение почти десяти месяцев сбрасывали неочищенные канализационные стоки в реку Вильхуватку. По данным следствия, в окружающую среду попало около 95 тысяч кубометров сточных вод. Сначала они загрязнили земельный участок площадью более 1200 квадратных метров, а затем попали в реку. Ущерб превысил 105 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали и о загрязнении земель на одном из предприятий Чугуевского района. Из-за утечки из технологического оборудования вредные вещества попали в почву. Экспертиза выявила значительное превышение показателей аммония, нитратов, фосфора и других веществ.

земля Харьков вода Новости Харькова загрязнение воздуха
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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