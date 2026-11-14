Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Росіяни забруднили землю, воду й повітря Харківщини: масштаби

Росіяни забруднили землю, воду й повітря Харківщини: масштаби

Ua ru
14 листопада 2026 14:20
Збитки довкіллю Харківщини через війну РФ перевищили 597 млрд грн Державна екологічна інспекція у Харківській області
Вирва у землі після влучання. Фото ілюстративне: Державна екологічна інспекція у Харківській області

На Харківщині підрахували, скільки шкоди росіяни завдали природі за час повномасштабної війни. Через обстріли та бойові дії в області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

Реклама
Екологічні збитки довкіллю Харківської області
Інфографіка про збитки довкіллю Харківщини. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

Шкода земельним ресурсам

За даними екологів, станом на 13 листопада 2026 року найбільше росіяни нашкодили земельним ресурсам Харківської області. Від початку повномасштабного вторгнення вони забруднили та засмітили 7 млн 843 тис. квадратних метрів землі. Збитки від цього оцінили у 586 млрд 11 млн грн. На забруднення землі припадає понад 98% загальної суми.

Ситуація з повітрям

Через російські обстріли та бойові дії в атмосферу потрапило 567,585 тис. тонн забруднювальних речовин. За розрахунками Держекоінспекції, шкода від цих викидів становить 3 млрд 977 млн грн.

Збитки водоймам

Росіяни завдали шкоди й водним ресурсам Харківської області. За даними інспекції, у воду потрапили 86 тонн забруднювальних речовин. Крім того, екологи зафіксували самовільне користування 482,2 млн кубічних метрів води. Загальні збитки від забруднення та такого використання водних ресурсів становлять 7 млрд 316 млн грн.

Читайте також:

Усього за період із 24 лютого 2022 року до 13 листопада 2026 року Держекоінспекція оцінила шкоду довкіллю Харківщини у 597 млрд 304 млн грн.

Новини.LIVE писали про масову загибель риби в річці Берестовій на Харківщині. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимого вмісту кількох речовин у воді. Зокрема, концентрація амонію сольового перевищувала норму в 1,4 раза, а азоту амонійного — майже вдвічі. Фахівці припускають, що нестача кисню могла спричинити загибель риби, проте остаточну причину ще встановлюють. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині протягом майже десяти місяців зливали неочищені каналізаційні стоки у річку Вільхуватку. За даними слідства, у довкілля потрапило близько 95 тисяч кубометрів стічних вод. Спочатку вони забруднили земельну ділянку площею понад 1200 квадратних метрів, а потім потрапили до річки. Збитки перевищили 105 тисяч гривень. 

Раніше Новини.LIVE розповідали і про забруднення земель на одному з підприємств Чугуївського району. Через витік із технологічного обладнання шкідливі речовини потрапили у ґрунт. Експертиза виявила значне перевищення показників амонію, нітратів, фосфору та інших речовин.

земля Харків вода Новини Харкова війна забруднення повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації