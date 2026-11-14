Вирва у землі після влучання. Фото ілюстративне: Державна екологічна інспекція у Харківській області

На Харківщині підрахували, скільки шкоди росіяни завдали природі за час повномасштабної війни. Через обстріли та бойові дії в області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

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Інфографіка про збитки довкіллю Харківщини. Фото: Державна екологічна інспекція у Харківській області

Шкода земельним ресурсам

За даними екологів, станом на 13 листопада 2026 року найбільше росіяни нашкодили земельним ресурсам Харківської області. Від початку повномасштабного вторгнення вони забруднили та засмітили 7 млн 843 тис. квадратних метрів землі. Збитки від цього оцінили у 586 млрд 11 млн грн. На забруднення землі припадає понад 98% загальної суми.

Ситуація з повітрям

Через російські обстріли та бойові дії в атмосферу потрапило 567,585 тис. тонн забруднювальних речовин. За розрахунками Держекоінспекції, шкода від цих викидів становить 3 млрд 977 млн грн.

Збитки водоймам

Росіяни завдали шкоди й водним ресурсам Харківської області. За даними інспекції, у воду потрапили 86 тонн забруднювальних речовин. Крім того, екологи зафіксували самовільне користування 482,2 млн кубічних метрів води. Загальні збитки від забруднення та такого використання водних ресурсів становлять 7 млрд 316 млн грн.

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Усього за період із 24 лютого 2022 року до 13 листопада 2026 року Держекоінспекція оцінила шкоду довкіллю Харківщини у 597 млрд 304 млн грн.

Новини.LIVE писали про масову загибель риби в річці Берестовій на Харківщині. Лабораторні дослідження показали перевищення допустимого вмісту кількох речовин у воді. Зокрема, концентрація амонію сольового перевищувала норму в 1,4 раза, а азоту амонійного — майже вдвічі. Фахівці припускають, що нестача кисню могла спричинити загибель риби, проте остаточну причину ще встановлюють.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на Харківщині протягом майже десяти місяців зливали неочищені каналізаційні стоки у річку Вільхуватку. За даними слідства, у довкілля потрапило близько 95 тисяч кубометрів стічних вод. Спочатку вони забруднили земельну ділянку площею понад 1200 квадратних метрів, а потім потрапили до річки. Збитки перевищили 105 тисяч гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали і про забруднення земель на одному з підприємств Чугуївського району. Через витік із технологічного обладнання шкідливі речовини потрапили у ґрунт. Експертиза виявила значне перевищення показників амонію, нітратів, фосфору та інших речовин.